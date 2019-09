설레는 가을골프 시즌… 전 세계 인기브랜드 할인받자

AK골프(대표 노희창)가 본격적인 가을골프 시즌을 맞아, 전국 동시 슈퍼 세일(SUPER SALE)을 진행한다. 전 세계 인기 브랜드 클럽 및 용품을 최대 80%까지 할인 판매한다.슈퍼 세일은 서울을 비롯해 일산(고양), 광명, 안양, 부천, 수원, 남양주, 부산, 대구, 진주, 광양, 남악 등 AK골프 전국 25개 직영매장 및 공식 온라인 쇼핑몰에서 9월 26일부터 10월 13일까지 18일간 진행된다.슈퍼 위켄드(SUPER WEEKEND) 행사에선 마루망 FL-3 여성용 5번 우드 및 3번 유틸리티, 던롭 클리브랜드 RTX-3 웨지, 미즈노 MX-50 단조 아이언 및 남녀 클럽세트, 테일러메이드 스파이더 투어 퍼터 및 M3 드라이버 등을 일자별로 주말 선착순 특가 판매한다.슈퍼 패키지(SUPER PACKAGE)는 골프공, 골프장갑, 골프모자, 팔 토시 4종의 상품을 패키지로 구성해 최대 60% 이상 할인된 가격에 제공한다.슈퍼 프라이스(SUPER PRICE)는 인기용품 특가할인 행사인데, 혼마 CB-1928 캐디백, 타이틀리스트 우먼스 캐디백, 볼빅 위너스 파우치 및 프리미엄 가죽 벨트, 에코 바이옴 하이브리드3 골프화, 까스텔바쟉 인기 골프화 4종, 던롭 NEW DDH SF 골프공, 골프버디 NEW WTX PLUS 거리측정기 등의 인기상품을 최대 69% 할인 판매한다.한편 행사기간 동안 AK골프 직영매장에서 보이스캐디 T-6 거리측정기 및 니콘 쿨샷 PRO 레이저 거리측정기를 구매하면 한정판 T-6 전용 나토밴드 및 블랙 카본 FEEL 하드케이스를 선착순 150명에게 증정한다.한정 특가행사 외에도 인기 브랜드별 골프클럽 특가 기획전과 골프용품 특가 기획전도 함께 진행된다. 테일러메이드 M5/M6 시리즈, P760/770/790 단조 아이언, 던롭 NEW 젝시오 프라임 로얄에디션 시리즈, 젝시오 10 시리즈, 젝시오 프리미엄 여성 퍼터, 스릭슨 Z85 시리즈를 구입할 수 있다.캘러웨이 에픽 플래시 시리즈, 오딧세이 퍼터 전 품목, 미즈노 JPX-919 단조 아이언, GX 시리즈 전 상품, 브릿지스톤 2019 TOUR B XD 시리즈, 신형 V300 Ⅵ 아이언, J819 드라이버, 야마하 2019 UD+2 시리즈, 2020 RMX 시리즈 전 상품 등도 총망라돼 있다.또한 까스텔바쟉, 핑, 베티나르디, 힐크릭, 캘러웨이, 테일러메이드, 브릿지스톤, 보그너, 나이키, 아디다스, 에코, 스릭슨, 볼빅, 부쉬넬, 보이스캐디 등 인기 브랜드 골프용품들을 최대 60% 할인 판매한다.이번 행사에서는 자체적인 가격 할인 외에도 롯데카드사 제휴를 통한 캐시백 행사와 최대 10개월 무이자 할부가 제공되는 슈퍼 프로모션(SUPER PROMOTION) 행사도 함께 진행된다.프로모션을 통한 구매자는 결제금액 및 조건에 따라 최대 13만 원까지 캐시백 받을 수 있으며, 자세한 행사 내용은 AK골프 공식 홈페이지 및 전국 직영매장에서 확인이 가능하다.AK골프 영업본부장 노희복 상무는 “가을골프 시즌을 맞아, 혜택은 늘리고 고객님의 부담은 줄이는 전국행사를 준비했다”며 “지난 17년간 대한민국 골프 대중화에 앞장서온 AK골프는 앞으로도 다양한 상품들을 최적의 조건에 제공하기위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안영식 전문기자 ysahn@donga.com