방탄소년단 ‘피땀눈물’ MV, 5억뷰 돌파…통산 8번째 ‘韓 최다’

이외에도 방탄소년단의 뮤직비디오는 ‘Save ME’가 4억뷰, ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘상남자’가 3억뷰, ‘봄날’, ‘호르몬 전쟁’이 2억뷰, ‘I NEED U’, ‘Danger’, ‘하루만’, ‘We Are Bulletproof Pt.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘No More Dream’ 등이 1억뷰를 넘었다.(서울=뉴스1)