한미정상 “北에 무력행사 안 한다” 재확인했지만…비핵화 ‘새 방법론’ 언급 없어

트럼프 대통령은 이어 “여러분이 알다시피 지금까지 제재가 완화된 것은 없고, 계속 강화돼 왔을 뿐”이라며 먼저 대북 제재를 언급했다. 그러면서 “합의를 볼 수도 있고 못할 수도 있다”며 네 차례나 “무슨 일이 이어날지 지켜보자(we will see)”고 말했다. “we will see”는 트럼프가 비핵화 등 핵심 이슈에 대해 긍정도 부정도 하지않을 때 사용하는 특유의 표현이다.앞서 트럼프는 한미정상회담 직전 기자들과 만난 자리에선 북미 정상회담 개최 가능성에 대해 “그것은 곧 일어날 수 있다(it could happen soon)”이라며 사뭇 다른 톤으로 말했었다. 또 트럼프 대통령은 북한의 잇단 단거리 미사일 발사에 대해 기자들이 문 대통령에게 던진 질문을 가로채며 “그에 대해 들여다보고 논의할 것”이라고도 했다. 청와대 관계자는 회담 후 트럼프 대통령이 최근 비핵화와 관련해 밝힌 ‘새로운 방법(new method)’과 관련해 “전혀 언급이 없었다”고 말한 뒤 “제재는 유지돼야 된다는 언급은 나왔다”고 말했다. 이날 회담에선 북한이 요구해온 금강산관광, 개성공단 재개에 대한 논의도 이뤄지지 않았다.