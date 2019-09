트와이스, 23일 ‘필 스페셜’ 발표…퍼포먼스 티저 공개

JYP엔터테인먼트

한편 트와이스 미니 8집 ’필 스페셜‘은 23일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다. 이어 같은 날 오후 8시 네이버 V LIVE를 통해 트와이스 쇼케이스 ’필 스페셜‘(TWICE SHOWCASE ’Feel Special‘)로 원스(팬덤명)와 만난다.



그룹 트와이스가 23일 컴백을 앞두고 퍼포먼스 티저를 공개했다.23일 트와이스는 미니 8집 ‘필 스페셜’(Feel Special)과 동명의 타이틀곡으로 컴백한다.트와이스는 앞서 다채로운 티징 콘텐츠들을 릴레이 오픈하며 스페셜한 컴백을 예고한 가운데, 이날 0시 타이틀곡 ‘필 스페셜’의 퍼포먼스와 가사 일부가 담긴 뮤직비디오 티저를 오픈했다.공개된 티저에서 트와이스는 순백의 의상을 입고 화려한 샹들리에가 빛나는 황금빛 무대에서 환상적인 퍼포먼스를 선보여 뮤직비디오 본편에 대한 호기심을 자극했다. 이와 함께 ‘You make me feel special 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 아픈 말들이 날 찔러도 네가 있어 난 다시 웃어 That’s what you do‘라는 가사도 공개됐다.타이틀곡 ’Feel Special‘은 역동적인 무드가 느껴지는 마이애미, 하우스 장르에 특별해지는 순간의 벅찬 느낌을 가사로 담은 곡이다. ’가요계 미다스의 손‘ JYP 수장 박진영이 작사, 작곡을 맡고 ’KNOCK KNOCK‘(낙 낙)과 ’What is Love?‘(왓 이즈 러브?)에 손길을 더한 이우민(collapsedone)이 편곡에 참여해 완성도를 높였다.특히 박진영은 ’어두운 마음의 터널에 직면했을 때, 소중한 사람들이 주는 가슴 따뜻해지는 순간‘을 생각하며 노래를 완성했다.더불어 미국 타임지는 지난 20일(현지시간) ’K팝 그룹 트와이스에 대해 알아야 할 모든 것‘이라는 심층 기사를 실었다. 타임지는 “각 멤버들의 패션, 헤어, 메이크업 그리고 각각의 유니크한 색깔로 그룹 콘셉트를 표현한다”라며 트와이스의 강점을 설명했다. 또한 “’FANCY‘(팬시)와 ’Breakthrough‘(브레이크 스루)로 관능적인 퍼포먼스를 선보였다”며 기존에 보여줬던 밝고 경쾌한 이미지와 상반된 음악적 시도를 조명하기도 했다.