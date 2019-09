‘겨울왕국2’ 11월 개봉…‘Let It Go’ 열풍 잇는다

【서울=뉴시스】

영화 ‘겨울왕국 2’가 11월에 개봉한다.‘겨울왕국 2’는 엘사와 안나가 아렌델 왕국의 감춰져 왔던 진실과 엘사가 지닌 마법의 비밀을 찾아 모험을 떠나는 이야기다. 크리스토프와 올라프 역시 여정에 동참하며, 그 과정에서 새로운 캐릭터를 만날 것을 예고했다.크리스 벅, 제니퍼 리 감독과 음악 감독, 프로듀서 등 오리지널 제작진 또한 모두 총출동했다.개봉 확정과 함께 공개된 티저 포스터 속 엘사와 안나는 안개에 휩싸인 숲 한가운데 서 있다. ‘두려워하지마’라는 카피도 볼 수 있다.전편 ‘겨울왕국’은 2014년 1029만명의 관객을 영화관으로 들이며, 애니메이션 최초로 천만 관객을 달성했다. 당시 전 세계 수익은 12억7600만달러(1조5225억원)였다.‘겨울왕국’은 개봉 당시 북유럽의 설원과 오로라를 그대로 스크린에 옮긴 듯한 환상적인 비주얼로 관객을 매료시켰다. 또한 ‘Let It Go’, ‘For The First Time In Forever’, ‘Do You Want To Build A Snowman?’ 등 영화의 OST도 선풍적인 인기를 끌었다.