몬스타엑스, 美에서 스티브 아오키와 깜짝 컬래버 무대

아이하트라디오 공식 트위터 / 스타쉽엔터테인먼트



한편 몬스타엑스는 미국 현지시각으로 21일 미국 라스베이거스에서 개최되는 ‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌’과 ‘라이프 이즈 뷰티풀 페스티벌’ 무대에 이어 오는 25일 방송되는 NBC 채널의 간판 토크쇼 ‘엘렌 드제너러스 쇼’에 출연을 앞두는 등 더욱 폭넓은 미국 활동을 이어갈 예정이다.



(서울=뉴스1)

그룹 몬스타엑스가 세계적인 DJ 겸 프로듀서 스티브 아오키(Steve Aoki)와 깜짝 콜라보 무대를 꾸몄다.몬스타엑스는 지난 20일(이하 현지 시각) 미국 라스베이거스 T-모바일 아레나에서 개최된 ‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌 라스베이거스 2019’(iHeartRadio MUSIC FESTIVAL LAS VEGAS 2019)에서 스티브 아오키의 무대에 올라 특별한 협업 무대를 선보였다.이날 몬스타엑스와 스티브 아오키는 함께 무대에 올라 지난 2월 발표한 몬스타엑스의 정규 2집 두 번째 파트 ‘위 아 히어’(WE ARE HERE)의 수록곡이자 두 팀의 콜라보곡 ‘플레이 잇 쿨’(Play it Cool)을 노래, 매력적인 컬래버 무대를 꾸미며 완벽한 호흡을 자랑했다. 이들의 열정적인 무대에 현지 관객들은 뜨거운 응원으로 화답했다.더욱이 이번 무대는 앨범 발표 이후 처음으로 선보이는 협업 무대로, 몬스타엑스와 스티브 아오키는 지난 앨범의 곡 작업에 이어 약 7개월 만에 다시 성사된 만남에 기쁜 마음으로 무대를 준비했다는 후문이다.이를 바탕으로 몬스타엑스는 공식 SNS 채널에 스티브 아오키가 함께한 인증 사진을 공개하며 남다른 우정을 과시했다. 공개된 사진 속 몬스타엑스와 스티브 아오키는 밝은 미소로 등장, 다 같이 브이 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 자랑해 보는 이들의 입가에 미소를 선사했다.스티브 아오키와 협업 무대로 빛나는 우정을 자랑한 몬스타엑스는 지난 20일 미국에서 새 싱글 앨범 ‘러브 유’(LOVE U)를 발표하며 거침없는 글로벌 활약을 펼치고 있다. 특히 로맨틱한 하모니가 돋보이는 신곡 ‘러브 유’와 세계적인 힙합 그룹 블랙 아이드 피스의 멤버이자 음악 프로듀서로 활동하고 있는 윌.아이.엠(will.i.am)이 리믹스한 ‘후 두 유 러브?’(WHO DO U LOVE?) 등이 수록된 이번 앨범은 이전의 몬스타엑스 음악과는 또 다른 스타일로 전세계 음악 팬들의 주목을 받고 있다.