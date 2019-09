엑소, 싱가포르 콘서트 성황…총 23곡 퍼레이드 ‘대환호’

엑소© 뉴스1

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 싱가포르 단독 콘서트도 성황리에 마쳤다.지난 9월 15일 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 ‘EXO PLANET #5 - EXplOration - in SINGAPORE’(엑소 플래닛 #5 - 익스플로레이션 - 인 싱가포르)는 약 1년 6개월 만에 개최된 엑소의 싱가포르 콘서트다. 풍성한 음악과 버라이어티한 퍼포먼스가 어우러진 무대를 만날 수 있어 뜨거운 호응을 얻었다.이날 공연에서 엑소는 ‘Tempo’, ‘Love Shot’, ‘Gravity’, ‘Damage’ 등 정규 5집 및 리패키지 수록곡을 비롯해, ‘으르렁’, ‘중독’, ‘CALL ME BABY’, ‘Monster’, ‘Power’ 등 히트곡, ‘발자국’, ‘불공평해’ 등 겨울 앨범 수록곡, ‘What a life’, ‘부르면 돼’ 등 세훈&찬열의 유닛 무대, 백현 ‘UN Village’, 수호 ‘지나갈 테니’, 첸 ‘Lights Out’, 카이 ‘Confession’ 등 솔로 무대까지 총 23곡의 다채로운 무대를 선사해 관객들을 열광시켰다.더불어 객석을 가득 채운 관객들은 드레스코드를 흰색으로 맞춰 입고 팬라이트를 흔들며 노래를 따라 부르는 등 열정적으로 콘서트를 즐겼음은 물론, ‘우주가 아무리 넓어도 엑소엘은 여기 있을게’라는 문구가 적힌 슬로건 이벤트도 펼쳐 눈길을 끌었다.엑소는 9월 20~22일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 ‘EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK’을 개최한다.(서울=뉴스1)