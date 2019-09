‘人’이 경쟁력… 우수인재로 IT 관제시장 선도

박권재 와치텍 대표는 “기술 중심의 IT기업으로 새로운 첨단기술 연구와 그를 위한 인재 채용에 앞장설 것”이라고 강조했다.





정상연 기자 j301301@donga.com



IT 인프라 통합관제시스템 전문업체인 와치텍(대표 박권재)은 첨단산업 고용친화 부문에서 첫 수상의 영광을 안았다.와치텍은 창업 이후 20여 년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 IT자원을 효율적으로 운영하는 ‘와치올(WatchAll)’을 개발해 공급하고 있다. 또 GS인증, SP인증, 우수조달제품 선정, 국내 최다 구축 실적 등으로 대내외적으로 그 기술력을 인정받았다.와치올(WatchAll)은 ‘자율형 IT 관제시스템’을 콘셉트로 IT운영에 대한 노력을 최소화하면서 안정적인 인프라 운영이 될 수 있도록 보장한다.4차 산업의 핵심 기술인 빅데이터, 머신러닝(기계학습)을 활용한 프레임워크(Framework)를 기반으로 발생 가능한 장애를 사전에 예측하고, 서비스 관점의 상관관계를 분석해 고객사의 IT 인프라가 안정적으로 운영될 수 있도록 핵심적인 역할을 한다.빠르게 변화하는 IT기술을 선도하기 위해 와치텍은 전체 채용인력 중 50%를 첨단산업 연구 인력으로 채용하고 있다.현재 25곳의 IT 교육기관과 연계해 우수인력을 채용하고 있으며, 서울과학기술대학교와 산학협력을 맺고 첨단산업인재 육성에도 힘쓰고 있다.