홍콩 시위대 “이젠 엔드게임”… 지하철 등 도시기능 마비 시도

‘차이나치’ 깃발 든 홍콩 反中시위대 지난달 31일(현지 시간) 홍콩 반중 시위대가 ‘차이나치(China+Nazi)’로 불리는 대형 깃발을 들고 도심을 행진하고 있다. 중국 공산당을 독일 나치에 비유한 이 깃발은 중국 국기인 오성홍기의 빨간색 바탕 위에 역시 오성홍기에 있는 노란 별을 나치의 십자가 문양 형태로 배열했다. 시위대는 1일에도 경찰과 격렬하게 충돌해 홍콩 공항으로 가는 공항철도 운행이 중단됐다. 홍콩=AP 뉴시스









▼ “시위대 요구 5개 중 2개만 수용해도 시민 80% 안 나설 것” ▼







홍콩 오피니언리더들의 사태 해법… 람 행정장관 시사 ‘계엄령’ 발동엔

친정부 인사조차 “시기 상조” 언급… 홍콩 파괴되면 일국양제의 종말

원만한 해결 땐 좋은 본보기 될 것… 빈곤타파-정치개혁이 근본 해결책



온라인 메신저를 사령부로 삼은 홍콩의 젊은 시위대가 홍콩 사태 13주째인 주말, 도시 기능을 마비시키는 사보타주를 시작했다. 검은 옷을 입고 방독면을 쓴 이들이 1일 오후 홍콩국제공항 청사 앞, 공항 도로 등을 점거했고, 공항철도와 버스 등 공항교통이 완전히 마비돼 대혼란이 벌어졌다. 이날 최소 26편의 출발, 17편의 도착 항공편이 취소됐다. 이들은 지난달 31일에 이어 이날도 일부 지하철역 내 시설을 파괴했다.시위대가 공항도로를 막아서면서 도심에서 공항으로 이어지는 칭마대교 위에선 차량들이 꼼짝하지 못했다. 여행객들은 차에서 내려 공항까지 16km가량을 걸어가야 했다. 도로를 점거한 시위대는 31일 완차이를 비롯한 도심 도로 6곳에서 불을 지른 데 이어, 1일에도 공항도로 교차로 등에 바리케이드를 쌓고 불을 질렀다.무장경찰이 등장하자 시위대는 공항 인근 퉁충 지하철역에 진입해 통제실을 파손하고 폐쇄회로(CC)TV를 부수는 등 망치와 쇠막대기로 내부 시설들을 훼손했다. 소화전을 부수고 소화액을 지하철역 바닥에 뿌리기도 했다. 시위대가 역 내부를 장악하면서 무정부 상태를 방불케 하는 상황이 벌어지자 시민들은 두려운 표정으로 역을 빠져나갔고 역 운영도 중단됐다. 시위대는 전날에도 몽콕 등 도심 지하철역에서 내부 시설을 망가뜨려 5개 노선 운영이 중단됐고 1일까지도 일부 지하철역이 폐쇄됐다. 홍콩 경찰은 최정예 특수부대인 ‘랩터스 특공대’를 지하철 객차 안까지 진입시켰다. 31일에도 이 특공대가 지하철 객차 안에 진입해 시위대를 구타하며 체포하는 등 무력 진압의 강도가 부쩍 높아졌다. 홍콩 경찰은 “31일에만 63명이 체포됐고 그중에는 화염병을 지니고 있던 13세 학생도 있었다”고 밝혔다.1일 시위대는 퉁충 수영장에 게양돼 있던 중국 국기 오성홍기를 끌어내려 불태웠다. 이 지역에 걸려 있던 중국정부 수립 70주년 관련 전시물도 뜯어내는 등 중국에 대한 반감을 드러냈다. 퉁충 지하철역 바닥에 ‘공산당의 철도(黨鐵)’라는 문구를 스프레이 물감으로 쓰기도 했다. 31일에는 시위대가 중국 국기 오성홍기의 별을 나치 문양으로 배열하고 ‘차이나치(CHINAZI)’라고 쓴 오성홍기를 들고 행진하는 모습도 보였다.앞서 온라인 메신저 텔레그램 및 홍콩 온라인 커뮤니티 ‘LIHKG’에 “공항 출발 항공편의 전면 또는 일부 취소가 목표”라는 시위대의 행동지침이 공유됐다. 시위 도중에는 “여전히 항공편 운영이 정상”이라며 더 강한 사보타주를 독려했다. 31일 시위 전 “이번에 엔드게임이다. 종결전이다”라는 글은 물론이고 “내가 불타면 너도 불탈 것(if we burn, you burn with us)”이라는 할리우드 영화 ‘헝거게임’의 유명 대사가 공유됐다. 온라인 메신저를 통한 조직화가 과격성을 부추기는 것 아니냐는 지적도 있다. 31일 정체가 탄로 난 위장 경찰이 시위대에 포위되자 공중을 향해 실탄을 2발 발사하는 등 경찰이 충돌을 유도한다는 의혹도 제기됐다.홍콩 도심 곳곳에서 발생한 시위대와 경찰 간 충돌로 교통이 마비된 지난달 31일. 홍콩 유명 언론인이자 정치평론가인 조니 라우 씨(65)는 본보와 만나 “내가 접촉한 홍콩 정부 관료들은 캐리 람 행정장관이 (문제 해결을 위해) 아무것도 하지 않아 관료들이 의견을 제시해도 소용이 없다고 토로했다”고 밝혔다. 그는 “정부 내에 일부 이견이 있어도 관료들이 이를 공개하지 못하고 있다”고 말했다. 14주째에 접어든 홍콩 사태가 끝이 보이지 않는 악화 일로를 걸으면서 홍콩 정부 내부에서도 균열이 생기고 있음을 보여준다.친(親)정부에서 정부 비판까지 홍콩 사태에 대한 시각은 크게 달랐지만 인터뷰에 응한 홍콩 현지 오피니언 리더들은 아직 임계점에 도달하지 않았으며, 지금은 람 장관이 시사한 사실상 계엄령인 ‘긴급법’ 발동 시점이 아니라는 점에는 비슷한 의견을 냈다.홍콩 정부 싱크탱크인 중앙정책조 수석고문 출신인 라우 시우카이 홍콩중문대 교수(72)는 “단기간에 (긴급법 발동 조건인) 긴급 상황에 진입하지는 않을 것”이라고 내다봤다. 그는 “갈수록 많은 홍콩 시민들이 폭력 행위에 불만을 느끼고 우려하는 데다 체포도 늘어나고 있다”며 “중국 정부가 무력을 투입할 가능성도 매우 낮다”고도 밝혔다. 라우 씨는 “1967년 영국 식민지 시절 홍콩 정부가 좌파를 진압하면서 긴급법을 발동했고 중국 정부가 이를 강하게 비판했다”며 “중국 정부가 현재 긴급법을 지지하는 건 모순”이라고 지적했다.야당인 민주당 창당 발기인인 제임스 토 입법회(국회) 의원(56)은 “시위대의 5가지 요구 중 ‘경찰 행태에 대한 독립적 조사’를 람 정부가 수용하면 다수 시민이 받아들일 것”이라며 “그래야 문제 해결의 희망이 생긴다고 친중 친정부파인 건제파(建制派) 입법회 의원들도 의견을 제기했다”고 전했다.시위대는 이와 함께 △범죄인 인도법안 완전 철폐 △폭도 규정 철회 △시위대 조건 없는 석방 △직선제 실시를 요구하고 있다. 토 의원은 “시위대도 다원화돼 있다. 5가지 요구가 다 실현되기를 바라는 건 아니다. 인도법안 철회까지 2개만 수용해도 평화집회에 참가하는 시민의 최대 80%는 시위에 안 나올 것”이라고 말했다.그는 “지금 매우 어려운 시기이긴 하지만 홍콩과 중국 정부가 국면을 전환하면 중국이 대만과 통일 방식으로 추진하는 일국양제(一國兩制)의 좋은 본보기가 될 수 있다. 반대로 홍콩 문제를 잘 처리하지 못하면 대만뿐 아니라 전 세계가 일국양제 원칙을 받아들일 수 없게 될 것”이라고 말했다.라우 씨는 “폭력 사태가 중단되는 것을 해결이라 부른다면 일정한 시간이 지난 뒤에 또다시 발생할 것”이라고 지적했다. 그는 “홍콩 시민들이 직면한 2가지 심층적인 근본 모순 문제를 해결하는 것이 진짜 해결”이라고 말했다. 그는 “인구 700만 명 가운데 최소 160만 명이 빈곤층에 머물러 있고 갈수록 심각해지는 빈부 격차에 불만이 쌓여 왔다. 여기에 정부가 민의를 듣지 않는 민주주의 문제가 겹치면서 불만이 폭발한 것”이라며 “많은 홍콩인들은 이 2가지 모순이 별개라고 생각하지 않으며 정치개혁을 진행하면서 민생 문제도 해결할 수 있다”고 말했다. 다만 그는 “매우 오래 걸릴 것”이라며 홍콩 사태의 장기화를 전망했다.그는 “(중국 정부 수립 70주년 기념일인) 10월 1일까지 남은 1개월이 홍콩에 매우 중요한 시간이 될 것이고 홍콩 정부는 진압 강도를 크게 높일 것”이라며 “중국 측에서 1989년 톈안먼 사태 때 나왔던 ‘세계가 중국을 봉쇄했지만 돌파해냈다’ ‘중국은 어떤 대가도 치를 수 있다’는 발언이 들리고 있다”며 우려했다. 그는 “홍콩이 파괴되면 일국양제는 사라지고 결과는 톈안먼 사태 때보다 심각할 것”이라고 지적했다.반면 라우 교수는 “미국과 외부 세력이 홍콩특구의 통치권을 탈취하려는 것이기 때문에 중국과 홍콩 정부는 절대 양보할 수 없다”고 말했다. 그러면서도 그는 “경제 발전, 복지 민생 개선으로 더 많은 홍콩 시민을 배려하고 일부 정부 지도층을 교체해야 한다”고 지적했다.홍콩=윤완준 특파원 zeitung@donga.com