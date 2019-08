美국무부 “한국의 지소미아 종료 양해한 적 없어”…독도훈련엔 “비생산적”

미국 국무부가 한일 군사정보보호협정(GSOMIA) 종료 결정에 대해 “양해한 적이 없다”고 밝혔다. 한국 군의 독도방어훈련에 대해서도 “비생산적”이라고 비판했다.국무부 대변인실 관계자는 27일(현지시간) 미국의소리(VOA)방송에 “우리는 한국 정부에 지소미아를 유지하는게 미국의 국가이익에 부합한다는 점을 정기적으로, 그리고 매우 고위급에 아주 분명히 해왔다”고 말했다.이 같은 입장은 ‘지소미아를 통해 일본에서 제공하는 북한 미사일 관련 정보가 한국 군의 분석에 크게 영향을 미치지 않는다’는 한국 국방부 대변인의 전날 발언에 대한 답변으로 나왔다.이 관계자는 “상반된 보도에도 불구하고, 미국은 결코 그 같은 (종료)결정에 대한 이해를 표명한 적이 없다(In spite of reports to the contrary, the United States never expressed its understanding of the decision)“고 말했다. 또 “미국은 문재인 정부가 지소미아를 연장하지 않은 데 대한 강한 우려와 실망을 표명한다”는 지난 22일 공식 논평 내용을 반복했다.이 관계자는 한국군의 독도방어훈련에 대한 미국 정부의 부정적인 입장도 밝혔다.그는 ”한국과 일본 간의 최근 의견충돌을 고려할 때 리앙쿠르 암에서의 군사훈련시기와 메시지, 규모는 진행 중인 문제를 해결하는데 생산적이지 않다(Given the recent disagreements between the ROK and Japan, the timing, messaging, and increased scale of military drills at Liancourt Rocks are not productive toward resolving ongoing issues)“고 말했다.미국 정부는 독도나 다케시마라는 지명이 아닌 리앙쿠르 암이라는 중립적인 명칭을 사용하고 있다.국무부 관계자는 “미국은 리앙쿠르 암의 영유권과 관련해 어떤 입장을 취하지 않는다”면서 “한국과 일본이 평화적으로 해결해야할 문제”라고 말했다. 이어 “우리는 한국과 일본이 이 분쟁을 해결하기 위한 열성적이고 진지한 대화를 갖기를 독려한다”고 덧붙였다.일본 언론들과 AFP, 로이터 통신 등도 국무부를 인용해 위와같은 내용을 일제히 보도했다.【서울=뉴시스】