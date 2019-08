홍콩 행정장관, 비공개 회동서 “송환법 완전 철폐 어렵다”

청년회의에 참석한 중도성향 ‘제3의 길’ 부회장 캐스퍼 웡은 람 행정장관이 주로 참석자들의 지적을 듣고 메모하는데 집중했다고 당시 분위기를 전했다. 그는 “람 행정장관이 ‘여러분들의 견해와 비판을 모두 수용한다’고 했다”고도 말했다.





홍콩에서 범죄인 인도법(逃犯條例·송환법) 반대 시위가 수개월째 지속되고 있는 가운데 캐리 람 홍콩 행정장관은 시위대 핵심 요구사항인 송환법 완전 철폐는 ‘어렵다(difficult)’는 입장을 거듭 확인했다.27일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 명보에 따르면 람 행정장관은 경찰이 시위대에게 처음으로 실탄과 물대포를 발사한 다음날인 지난 26일 자신의 관료들과 함께 20~30대를 주축으로 한 홍콩 시민 20여명과 ‘청년 대화’라고 명명된 비공개 회동에 나섰다.람 행정장관은 지난달초 시위대 주축인 대학생들에게 비공개 회동을 제안했지만, 회동이 비공개가 아닌 공개 형식으로 학생뿐만 아니라 모든 분야 대표가 참여한 가운데 열려야 한다는 이유로 거부당한 바 있다.SCMP는 익명의 회의 참가자를 인용해 이번 회동은 홍콩 주재 중국 연락사무소에 의해 이뤄졌다고 보도했다. 명보도 친중국 성향인 건제파 단체가 이 회동을 안배했다고 전했다.SCMP는 익명의 회의 참가자를 인용해 일부 참가자들이 람 행정장관에게 시위대가 요구하는 이른바 5대 요구를 한번에 충족시킬 필요는 없지만 먼저 송환법을 완전히 철폐하고 독립 조사위원회를 구성하는 것을 고려해야 한다고 권했다.이른바 5대 요구는 ▲송환법 완전 철폐 ▲시위대를 폭도로 규정한 발언 철회 ▲체포된 시위대의 조건 없는 석방과 불기소 처분 ▲경찰의 시위대 강경 진압 논란을 조사할 독립적 조사위원회 구성 ▲행정장관 직선제 실시 등이다.그러나 람 행정장관은 ‘송환법을 완전 철폐하기 어렵다(it would be difficult to completely withdraw the bill)’고 거부했고, 그 이유에 대해서는 뚜렷한 설명을 하지 않았다. 대신 ‘홍콩 경찰이 시위대의 과도한 무력 사용으로 엄청난 압박을 받고 있다’고 강조했다.【서울=뉴시스】