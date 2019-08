[직무의 미래] 9. 'Death of Distance'로서의 4차 산업혁명과 '드론', 4부

이번 '마이펀치라인' 9회 연재는 오컴 대표인 편석준 씨가 8월 20일에 진행할 'Death of distance로서의 4차 산업혁명과 드론' 강연 내용을 본 칼럼을 통해 먼저 소개합니다. 본 칼럼으로 시리즈로 총 4편에 걸쳐 소개됩니다.

다층구조 물류센터 내부 모습

드론을 활용하는 다층구조의 물류센터(Multi-Level Fulfillment Center)는 대도시에 위치한다. 대도시 안에 매일 수천 개의 주문을 처리할 수 있는 물류센터를 짓는다는 게 핵심이다(Unlike traditional fulfillment centers, The fulfillment centers may be located in downtown districts and/or other densely populated urban areas).건물 모양은 직사각형이든 동그라미 형태이든 가능하나, 드론이 나갈 수 있는 구멍(aperture)이 사방으로 뚫려있어야 한다. 구멍을 통해서는 드론 뿐 아니라 화물이나 드론 운용에 필요한 장비 출입도 가능하다. 그렇다고 아무 드론이나 들어갈 수 있는 것은 아니고, 인증 받은 드론 출입만 가능할 수 있다. 전통적인 방식으로 1층 입구를 통해 화물차 등으로 상품 운송이 가능하다.특히 꼭대기층 근처에서의 작업은 우선 배정될 수 있다. 지상과 멀어 드론 비행 소음에 의한 불편을 덜 수도 있고, 바로 비행고도에 근접하게 맞출 수 있어 배터리 소모도 줄일 수도 있기 때문이다. 낮은 층에 있던 드론을 엘리베이터를 통해 위로 올린 다음, 배터리 소모를 줄여 비행거리(배달거리)를 늘릴 수 있다.다층구조의 물류센터는 공항의 관제탑과 장비팀의 역할을 한다. 드론이 충돌하지 않게 관리하며, 배터리 충전이나 부품 교체 등을 진행할 수 있다. 센터 내부에서의 드론 이동 작업, 배터리 교체 작업 등은 기본적으로 로봇이 하고, 인간이 보조로 개입할 수 있다.특허명 : Speech interaction for unmanned aerial vehicles(US9747901, Amazon)