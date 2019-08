홍콩 공항 열렸지만 “위험, 당분간 오지 말라” SNS 확산

오늘의 핫이슈

시위대의 점거로 폐쇄됐던 홍콩 국제공항이 13일 오전 운영을 재개했지만 시민들은 "당분간 홍콩에 오지 말라"는 글을 소셜미디어(SNS)를 통해 퍼트리고 있다.AFP 통신에 따르면 홍콩 국제공항은 이날 오전 6시(현지시간)를 기해 운영을 재개했다. 공항 대변인은 “탑승 수속을 재개했다”고 전했다. 다만 공항 홈페이지에 따르면 많은 항공편이 여전히 취소된 상태다.앞서 전날 수천 명의 시위대가 공항으로 몰려들자 당국은 오후 4시 30분을 기점으로 모든 항공편 운항을 중지했다.시위대는 최근 경찰과 대치하던 중 한 여성 시위자가 경찰이 쏜 고무탄에 맞아 눈을 다치자 분노해 공항으로 집결했다.이날 공항 운영은 재개됐으나 시민들은 ‘당분간은 홍콩에 오지 마십시오’ ‘PLEASE DO NOT COME TO HONGKONG’ ‘香港に?ないでください’라는 게시물을 SNS에 올리고 있다.한국어, 영어, 일본어로 제작된 포스터에는 “홍콩은 안전하지 않다. 홍콩에 오는 계획을 취소하라”고 외국 관광객들에게 경고하는 내용이 담겨 있다. 사진에는 눈에 상처를 입어 피를 흘리는 여성, 경찰이 지하철역 안에서 최루탄을 쏘는 모습 등이 담겨있다.지난 6월 9일 범죄인 인도법(송환법)개정에 대한 반발에서 시작된 홍콩 시위는 10주째 이어지고 있다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com