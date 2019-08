임시완, 4년만의 팬미팅 1분여만에 매진…추가 팬미팅 결정

플럼액터스 제공 © 뉴스1

한편 임시완은 OCN 드라마틱 시네마 ‘타인은 지옥이다’ 촬영과 함께 팬미팅 준비에 박차를 가하고 있다.



(서울=뉴스1)

배우 임시완의 팬미팅 티켓이 판매 오픈 1분여 만에 매진됐다.지난 5일 오후 2시에하나티켓과 예스24티켓에서 ‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’의 공연 티켓 일반 예매가 시작됐다. 이 공연 티켓은 오픈한지 1분이 되기 전 전석 매진을 기록했다.오는 9월 8일 예스24라이브홀에서 개최되는 ‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’는 국내 팬들은 물론 해외 팬들까지 합세하여 더욱 열기가 뜨거울 예정이다. 추가 좌석 오픈 문의가 폭주해 임시완의 글로벌한 인기를 증명했다.그에 따라 임시완의 소속사 플럼액터스 측은 팬들의 성원에 보답하고자 오는 9월 8일 팬미팅 1회차 추가 공연 개최를 결정했다. ‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’는 9월 8일 오후 3시와 7시 총 2회에 걸쳐 예스24라이브홀에서 개최된다.플럼액터스 관계자는 “언제나 임시완에게 뜨거운 성원을 보내주는 팬분들께 진심으로 감사드린다. 많은 응원 보내주신 만큼 기대에 부응하는 공연을 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드린다”라고 밝혔다.