션 인스타그램 캡처 © 뉴스1

션이 아들들과 찍은 사진을 공개했다.션은 3일 “남자셋. 나와 아들들의 인물사진(Portrait of me and the boys)”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속에는 션이 두 아들과 함께 같은 트레이닝 복 의상을 입고 모자를 쓴 채 포즈를 취했다. 힙합 전사 분위기가 물씬 나는 통일된 스타일과 ‘닮은꼴’ 외모가 돋보인다.한편 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼했으며 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.(서울=뉴스1)