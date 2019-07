ITZY 신곡 ‘ICY’ MV, 3000만뷰 돌파…가파른 상승세

(왼쪽부터) 있지(ITZY) 리아, 유나, 채령, 예지, 류진 © News1

ITZY의 신곡 ’ICY‘는 JYP 대표 프로듀서 박진영이 처음으로 ITZY를 위해 작사, 작곡에 나선 노래. 메인 작사, 작곡가인 박진영을 필두로 실력파 프로듀서 겸 래퍼 페노메코가 작사에 이름을 올렸으며 트와이스의 ’Dance The Night Away‘를 만든 Cazzi Opeia, 레드벨벳의 ’피카부‘를 작업한 Ellen Berg, ’빨간 맛‘을 만든 Daniel Caesar, Ludwig Lindell, 방탄소년단의 ’I‘m Fine’과 ‘Home’ 등을 작업한 Lauren Dyson, Ashley Alisha, Cameron Neilson 등 쟁쟁한 작곡가들이 협업으로 곡을 완성했다.



(서울=뉴스1)

ITZY(있지)의 신곡 ‘ICY(아이씨)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3000만 뷰를 돌파했다.29일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된 ITZY 미니 1집 ‘IT’z ICY(있지 아이씨)‘의 타이틀곡 ’ICY‘는 공개 이틀째인 31일 오전 9시 기준 네이버 뮤직, 벅스 등 실시간 음원 차트 1위에 오르는 등 각종 음원차트 상위권에 랭크되며 ’2019 서머송‘으로 인기몰이 중이다.또 음원 공개에 앞서 29일 0시 선공개된 ’ICY‘ MV는 공개 약 24시간 48분 만에 2000만 뷰를 기록하는가 하면, 공개 약 44시간 53분여 만인 30일 오후 8시 53분경 3000만 뷰를 돌파하며 가파른 조회수 상승세를 이어가고 있다.해외에서도 화제다. 30일 오전 8시 기준 멕시코, 말레이시아 등 해외 12개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐고 미국 빌보드서는 지난 28일(현지 시간 기준) ’ITZY Heats Things Up in Fiery New ‘Icy’ Video: Watch‘라는 제목의 기사를 게재하고 ITZY의 컴백을 조명했다.빌보드는 해당 기사서 “ITZY가 전 세계 팬들의 관심을 끈 ’달라달라‘에 이어 ’ICY‘를 선보였다. ICY는 리스너들에게 긍정적인 메시지를 전하는 노래”라고 호평했다.