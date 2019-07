인천대 김용식 교수, 국토교통부 장관 표창 수상

인천대는 ‘기계설비의날 기념식’에서 김용식 교수가 국토교통부장관 표창을 수상했다고 밝혔다. 이 행사는 대한설비공학회, 대한기계설비건설협회, 한국설비기술협회, 한국냉동공조산업협회 등으로 구성된 대한기계설비단체총연합회가 주관한다. 기념식 행사에는 김현미 국토교통부 장관과 박순자 국회 국토교통위원회 위원장, 조정식 더불어민주당 정책위원회 의장, 윤관석 국토교통위원회 더불어민주당 간사 등이 참석했다.



김 교수는 대한기계설비단체총연합회 간사장과 국토교통부 중앙건설기술심의위원회 위원으로 활동하면서 기계설비 분야 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 김 교수는 인천대 출신으로 Tokyo Institute of Technology에서 석사 및 박사학위를 받았다. 2004년부터 인천대 도시건축학부 교수로 재직하고 있으며, 올 2월 대외협력부총장에 임명됐다.



앞서 김 교수는 국제저명 SCI 논문집인 Building and Environment의 ‘Most Cited Articles 2005 to 2008’에 선정됐다. 이밖에 한국생활환경학회 학술대상, 대한건축학회 학술상, 한국태양에너지학회 최우수논문상, 아시아도시환경학회 논문상, 대한민국 인물대상 학술부문상 등을 수상했다.