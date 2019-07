세븐틴, 월드투어 ‘오드 투 유’ 서울 공연 전석 매진…폭발적 인기

플레디스엔터테인먼트



한편 세븐틴은 오는 8월30일부터 9월1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR ‘오드 투 유’ IN SEOUL을 개최하며 오는 18일 오후 8시 멜론티켓에서 일반 예매 오픈을 앞두고 있다.



그룹 세븐틴의 월드투어 티켓이 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했다.오는 8월 30일~9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 ‘오드 투 유’(ODE TO YOU) IN SEOUL 개최를 앞두고 있는 세븐틴이 16일 멜론 티켓을 통해 팬클럽 선예매 티켓을 오픈, 뜨거운 관심을 모으며 단숨에 티켓을 매진시켰다.특히 이번 세븐틴의 서울 공연은 월드투어 ‘오드 투 유’의 첫 포문을 여는 만큼 팬클럽을 대상으로 한 선예매임에도 불구하고 티켓 오픈과 동시에 수많은 인원이 동시 접속하는 등 폭발적인 인기를 과시하며 막강한 티켓 파워를 입증, 뜨거운 반응을 얻었다.그뿐만 아니라 전 세계적으로 연일 신기록을 세우며 명실 상부한 글로벌 대세의 반열에 당당하게 이름을 올린 세븐틴은 지난 2018년 11월에 펼쳐졌던 앙코르 콘서트 ‘2018 SEVENTEEN CONCERT ‘IDEAL CUT - THE FINAL SCENE’ IN SEOUL’ 이후 다시 한 번 올림픽 체조경기장을 전 회차 전석 매진시켜 초미의 관심을 모으고 있다.또한 세븐틴은 지난달 ‘ASIA PART 1’ 공지 포스터를 공개하며 일부 아시아 지역의 개최 소식을 알려 뜨거운 호응을 얻고 있으며 아시아 1차 지역 공개 소식만으로도 전 세계 팬들의 공연 요청이 쇄도하고 있다는 후문.더욱이 이번 월드투어 이름인 ‘오드 투 유’는 ‘너에게 보내는 노래’라는 특별한 의미를 담고 있는 만큼 ‘믿고 보는 공연돌’ 세븐틴이 선보일 더욱 완성도 높아진 음악과 한순간도 눈을 뗄 수 없는 세븐틴 표 퍼포먼스가 담긴 공연이 예고돼 팬들에게 어떤 선물을 안길지 기대감이 나날이 더해지고 있다.