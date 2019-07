빅뱅 탑, 소집해제 후 근황 공개…“내 눈을 뜨기 위해”

사진=탑 인스타그램







최근 소집해제 한 빅뱅 탑(본명 최승현·32)이 근황을 공개했다.탑은 15일 자신의 인스타그램에 “널 위해서가 아니라 단지 내 눈을 뜨기 위해서(Not for U, Just for my Eyes open)”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 소집해제 후 올린 두 번째 게시물이다.공개된 사진 속 탑은 갈색 안경을 쓴 채 카메라를 강하게 응시하고 있다.앞서 탑은 지난 6일 오후 서울 한남동 용산구청 용산공예관에서 소집 해제됐다.소집해제 다음날인 탑은 인스타그램을 통해 “비록 내가 자랑스럽지 않지만, 이 순간을 함께 나누기 위해 시간과 노력을 들인 모든 팬에게 감사하다”며 “반드시 스스로 반성하고 팬 여러분께 안긴 상처와 실망감을 갚도록 하겠다”고 심경을 밝힌 바 있다.한편 탑은 2017년 2월 의경으로 군복무를 시작했으나, 복무 중 과거 대마초 흡연 혐의로 기소됐다.탑은 2017년 7월 열린 1심 공판에서 징역 10개월, 집행유예 2년, 추징금 1만2000원을 선고 받았다. 이후 보충역으로 전환, 2018년 1월부터 용산구청 용산공예관에서 사회복무요원으로 대체 복무했다.동아닷컴 디지털뉴스팀 dnews@donga.com