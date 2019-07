‘돈 왜 안 갚아’ 가게까지 빼앗은 폭력조직원 2명 구속

광주 서부경찰서는 15일 높은 이자로 불법 대출을 한 뒤 상환을 독촉하며 폭력을 휘두른 혐의(채권의 공정한 추심에 관한 법률 위반·이자제한법 위반·상해)로 이모(35) 씨와 노모(37) 씨를 구속했다고 밝혔다.이 씨 등은 지난 1월11일 지인 C(33) 씨에게 1500만원을 빌려주고 6개월간 총 2250만 원을 받아 챙기고 부동산임대차계약 작성을 강요, C 씨가 운영하던 술집의 명의를 이전하는 등 피해자 3명에게 최근까지 불법 채권추심행위를 한 혐의다.또 이 과정에서 상습적으로 폭행, 협박해 C 씨에게 전치 2주가량의 부상을 입게 한 혐의도 받고 있다.경찰 조사 결과 이들은 지역 폭력조직에서 활동하며 이자제한법에서 정한 연 25%이하 이자율의 5배에 육박하는 120%의 고리로 돈을 빌려주는 불법대부업을 운영한 것으로 드러났다.이들은 C 씨 등이 제때 이자를 내지 않으면 따로 불러내 ‘가만두지 않겠다’며 거듭 위협하고 가족들에게 알린다고 협박한 것으로 조사됐다.이들이 C 씨 등 3명에게 빌려준 돈은 5000만 원이나 원금·이자 명목으로 받아낸 돈은 1억 원 상당인 것으로 확인됐다.이들은 1·2금융권에서 대출이 어려운 신용불량자에게 ‘목돈을 급하게 빌려주겠다’며 접근했으며 대부계약서를 작성하지 않고 돈을 빌려줬다고 경찰은 설명했다.경찰은 이들의 금융계좌 정보를 분석해 여죄를 조사하고 범죄수익을 환수할 방침이다.또 피해자를 위한 보호조치에도 나선다.경찰 관계자는 “피해자들이 더 있을 수 있다고 보고 수사를 확대하고 있다”며 “불법 사금융 거래 행위가 근절되도록 생활 지도를 당부할 방침”이라고 말했다.【광주=뉴시스】