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[인사]통일부 外

동아일보입력 2019-07-15 03:00수정 2019-07-15 03:00
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◇통일부 ＜전보＞ △운영지원과장 백상열

◇국토교통부 ＜전보＞ △혁신도시발전추진단 혁신도시계획과장 박정호 △도시재생사업기획단 주거재생과장 이소영 △용산공원조성추진기획단 기획총괄과장 남동경

◇수출입은행 ＜승진＞ ▽부서장급 △다자사업부장 양종배 △기업구조조정단(수석부장) 우정현 △인사부소속 부장(연수) 박춘규 양구정 ＜전보＞ ▽부서장급 △기업구조조정단장 안종혁 △인프라금융부장 정순영 △서비스산업금융부장 박익환 △중소중견금융1부(강남수출중소기업지원센터장) 강봉석 △〃(시흥〃) 이종복 △사업협력부장 송오순 △경협사업2부장 이재홍 △경협평가부장 손승호 △북한·동북아연구센터장 박유환 △남북경협실장 전선준 △디지털서비스부장 이익수 △안전운영부장 이윤관 △창원지점장 손영수 △울산〃 김영석 △광주〃 정두화 △전주〃 위찬정 △구미출장소장 임경섭 △여수〃 이춘재 △이스탄불사무소장 이종성 △양곤〃 유연주

◇중앙일보플러스 △중앙CEO아카데미 원장 겸 CP&라이프본부장 홍병기
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