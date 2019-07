라인건설, ‘춘천 우두지구 EG the 1’ 오는 5일 견본주택 오픈

라인건설, ‘춘천 우두지구 EG the 1 (이지더원)’ 투시도

총 1300여 가구 중 1차 공급분 916가구 분양 나서

라인건설 (대표 강영식) 은 강원도 춘천시 우두택지개발지구 B3 ∙ 4블록에 공급하는 ‘춘천 우두지구 EG the 1(이지 더 원)’ 의 견본주택을 이달 5일 개관하고, 본격 분양에 나선다고 밝혔다.



‘춘천 우두지구 EG the 1’ 은 춘천에서 10년 만에 공급되는 택지지구에 조성되는 최대 규모 대단지다. 지하 1층 ~ 지상 26층 아파트 16개 동, 총 1310가구 규모다. 이번 분양물량은 아파트 10개 동, 총 916가구, 선호도 높은 전용면적 67㎡ ~ 84㎡ 의 중소형으로 설계됐다.



‘춘천 우두지구 이지더원’ 은 전 가구를 남향 위주 맞통풍 구조로 배치해 통풍과 채광의 효율을 극대화할 계획이다. 아울러 전체 단지 면적 중 40.19%를 조경 면적으로 확보해 테마공원형 주거단지를 조성, 쾌적한 정주여건을 갖출 예정이다.







내집 앞 창고 ∙ 광폭거실 등 혁신설계…안방 ∙ 거실에 넉넉한 수납공간 배치





가구 내 특화설계도 갖췄다. 춘천 지역 최초로 전 가구에 ‘내집 앞 창고’ 가 설치된다. 각 가구 현관문 밖에 수납 용도의 창고 공간이 따로 제공된다. 아울러 보조 주방으로 활용 가능한 다용도실을 비롯, 광폭거실 ∙ 안방 대형 드레스룸 등도 있어 수납효율과 개방감을 극대화했다. 이밖에 전 가구에 LED 조명이 적용된다.





계약금 확정 정액제 ∙ 3.3㎡당 700만원대 분양가 등 소비자 부담 낮춰





분양 관계자는 “춘천 우두지구 이지더원은 우두지구 내 최대 규모로 조성되는 대단지로 기존 춘천 지역 내에서 보기 어려웠던 ‘멀티학세권’ 입지에 입주민들의 주거 편의를 높이는 특화설계 적용 등 상품 자체 경쟁력이 우수하다” 며 “3.3㎡당 700만원대 분양가, 준공 시까지 추가 비용부담이 없는 계약금 확정 정액제(1차 900만원), 중도금 60% 이자 후불제 등 부담을 최대한 줄이는 조건으로 분양에 나설 예정이다” 고 말했다.

사통팔달 광역 교통망도 장점이다. 복선전철 경춘선과 '서울 – 춘천고속도로' ∙ '서울 – 양양고속도로' 를 통한 서울 접근이 용이하다. 경춘선 ITX 이용 시 서울에서 1시간 이내 도달 가능하며, 차량 이용 시 1시간 20분대 이동이 가능하다. 또한 동면IC ∙ 천전IC ∙ 춘천IC 등을 통해 가평 ∙ 원주는 물론 전국 주요 도시로 빠르고 편리하게 이동할 수 있다.

‘춘천 우두지구 EG the 1’ 은 단지 인근에 학교 ∙ 공원 ∙ 마트 등의 생활 인프라가 순차적으로 구축될 예정으로 개발호재도 풍부하다. 향후 서울 – 속초 간 동서고속화철도를 비롯, 춘천 레고랜드 등 다수의 개발사업이 예정돼 있다.한강 프리미엄 못잖은 소양강 프리미엄도 누릴 수 있다. ‘춘천 우두지구 EG the 1’ 이 들어서는 우두택지지구는 북쪽을 제외한 3면을 소양강이 감싸 흐르고 있어 일부 가구는 소양강 조망도 가능할 것으로 기대된다.교육 인프라도 우수하다. 소양초 ∙ 소양중 ∙ 소양고교가 인근에 위치해 있으며, 대학교도 가까운 거리에 있다. 차량으로 15분이면 이동 가능한 한림대를 비롯, 강원대와 춘천교대 등 통학이 용이할 전망이다. 아울러 향후 단지 내 ‘EG the 1 에듀타운 커뮤니티’가 조성될 계획으로 입주민들에게 다양한 교육 프로그램이 제공될 예정이다.‘춘천 우두지구 EG the 1’ 견본주택은 춘천시 온의동 588번지에 마련된다. 입주는 2021년 12월 예정이다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com