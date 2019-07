춘천에 1310채 대규모 아파트… ‘와이드형 광폭거실’ 선보여

라인건설은 강원 춘천시 우두택지개발지구 B3·4블록에 공급하는 ‘춘천 우두지구 EG the 1’의 본보기집을 5일 개관하고 본격 분양에 나선다.춘천 우두지구 EG the 1은 춘천에서 10년 만에 공급되는 택지지구에 조성되는 최대 규모 대단지다. 지하 1층∼지상 26층 아파트 16개동, 1310채 규모다. 이번 분양물량은 10개동 916채로 선호도 높은 전용면적 67∼84m²의 중소형으로 설계됐다.단지는 전 가구를 남향 위주 맞통풍 구조로 배치해 통풍과 채광의 효율을 극대화할 계획이다. 아울러 전체 단지 면적 중 40.19%를 조경 면적으로 확보해 테마공원형 주거단지를 조성해서 쾌적한 정주여건을 갖춘다는 방침이다.특히 단지는 주거 편의를 극대화한 아파트로 자리매김할 것으로 기대된다. 우선 저작권 등록을 통해 라인건설의 독창성을 인정받은 ‘와이드형 광폭거실’을 전 가구에 적용한다. 기둥이 없는 설계와 서비스 면적의 극대화를 통해 4베이 판상형 구조를 능가하는 확 트인 개방감과 쾌적함, 공간 활용도를 극대화할 계획이다. 공간활용형 수납선반이 설치돼 제2의 팬트리로 활용 가능한 다용도실, 기존 실외기실에서 버려졌던 공간을 다용도실에서 활용할 수 있는 수납공간으로 설계한 선반형 실외기실도 적용할 계획이다.친환경 소재를 대폭 적용한 인테리어 마감재도 주목할 만하다. 주방가구 및 일반가구 등에 사용되는 마감재를 친환경 소재로 사용해 입주민 건강을 배려한다. 또 내진설계가 적용되며 바닥 두께를 330m로 설정해서 층간소음을 최소화해 각 가구 간 프라이버시를 보호한다.전용면적 84m²B 타입은 거실장(실공간 개념의 광폭 수납공간으로 제공) 포함 시 6.1m, 거실장 제외 시 5.2m의 넉넉한 길이의 거실 폭이 적용되며, 안방 부부욕실은 호텔식 분리형 욕실로 구성한다. 안방 드레스룸에는 개방감을 극대화한 슬라이딩 도어가 적용된다. 이 밖에 전용면적 67m² 타입에는 ‘ㄷ’자형 주방과 식탁 배치가 자유로운 ‘라이프스타일 맞춤형 주방’ 설계가 적용돼 주부 소비자들의 선호도가 높을 것으로 예상된다.단지에는 춘천 지역 최초로 전 가구에 ‘내 집 앞 창고’ 가 설치된다. 각 가구 현관문 밖에 수납 용도의 창고 공간이 따로 제공된다. 또 지하 1층과 지상 1층의 공동현관 출입구를 호텔의 리셉션 공간 개념을 도입한 로비 형태로 설계해 외부 손님과 입주민의 대기공간으로 활용할 수 있도록 하여 입주민에게 고급 주거문화를 누린다는 자부심을 선사한다. 단지가 들어서는 우두택지지구는 북쪽을 제외한 3면을 소양강이 감싸 흐르고 있어 일부 가구는 소양강 조망도 가능할 것으로 기대된다.교육 인프라도 우수하다. 소양초·소양중·소양고교가 인근에 위치해 있으며, 대학교도 가까운 거리에 있다. 차량으로 15분이면 닿을 수 있는 한림대를 비해 강원대와 춘천교대 등으로 통학이 용이하다. 아울러 향후 단지 내 ‘EG the 1 에듀타운 커뮤니티’가 조성될 계획으로 입주민들에게 다양한 교육 프로그램이 제공될 예정이다.사통팔달 광역 교통망도 장점이다. 복선전철 경춘선과 서울∼춘천고속도로, 서울∼양양고속도로를 통한 서울 접근이 용이하다. 경춘선 ITX를 이용하면 서울에서 1시간 이내에 도달할 수 있으며 자동차로는 1시간 20분대에 이동할 수 있다. 또 동면나들목·천전나들목·춘천나들목 등을 통해 가평·원주는 물론 전국 주요 도시로 빠르고 편리하게 이동할 수 있다.본보기집은 춘천시 온의동 588에 마련된다. 입주는 2021년 12월 예정이다.조선희 기자 hee3110@donga.com