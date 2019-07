KAIST에 33만㎡ 시가 100억원대 토지 기부한 노부부

KAIST에 고액의 기부자가 나타났다.3일 KAIST를 찾은 한 노부부는 “대한민국의 새로운 동력을 창출하는 진정한 국민의 대학, 글로벌 가치를 창출하는 세계적인 대학으로 성장·발전해 달라”고 밝히며 10만평 규모의 토지를 학교 측에 기부했다.KAIST는 이날 오전 대전 본원 행정본관에서 곽성현(73) 한국링컨협회 이사장과 김철호(68) 아이팩(IIPAC) 회장 부부가 약 33만㎡(10만 평) 규모의 부동산을 학교 발전기금으로 기부하는 약정식을 가졌다고 밝혔다.고(故) 곽명덕 전 대한변호사협회장과 고 한자영 전 대양산업개발 대표 사이에 장녀로 태어 난 곽성현 이사장은 부친이 모친에게 남긴 성남시 분당 금싸라기 땅을 다시 모친으로부터 물려받아 이날 KAIST에 기부했다. 곽 이사장 부부가 기부한 토지는 시세를 고려할 때 최소 100억 원을 상회하는 것으로 알려졌다.곽성현 이사장은 ‘누구에게나 악의 없이 대하고, 모두에게 베풀며, 옮음에 대하여는 확고하라(Malice toward none Charity for all Firmness in the right)’는 미국 16대 대통령을 지낸 링컨의 정신을 토대로 우리 사회에 필요한 정신문화 확산과 전파를 위해 지난 2017년 4월 한국링컨협회를 설립했다.이를 통해 곽 이사장은 갈등과 분쟁을 조정하고 사회적 비용을 절감하기 위한 글로벌 협상 조정 프로그램을 도입하는 등 관용과 화해의 가치를 전파하는 구심체 역할을 맡고 있다.곽 이사장의 부군인 김철호 회장은 서울대 외교학과와 미국 컬럼비아 대학교 로스쿨을 졸업하고 변호사로 활동해왔으며 지난 2009년부터 2014년까지는 KAIST 지식대학원 책임교수와 법률자문역으로 활동한 연이 있다.김 회장은 KAIST 교수로 재임하는 동안 법·경영 분야의 융합학문 개척은 물론 글로벌 지식재산 전문가 양성 등을 통해 KAIST 발전에 큰 공을 세웠다.곽성현 이사장은 약정식에서 기부에 대해 “남편과 KAIST와의 인연도 있었지만 올해 초 신성철 총장을 직접 만난 뒤 최종 결심을 굳히게 됐다”며 “KAIST가 끊임없는 도전과 혁신성장을 통해 인류의 행복과 번영에 기여하는 4차 산업혁명 선도대학으로 발전하길 바라는 마음에서 기부를 결정했다”고 설명했다.이에 잎서 김철호 회장은 KAIST 동문이자 지난 2015년부터 3년간 KAIST 이사로 재직한 백만기 변리사를 통해 지난해부터 후원처를 물색해왔다.백 변리사로부터 소식을 전해 들은 신성철 총장은 지난 1월 10일 곽 이사장 부부를 KAIST로 초청해 4차 산업혁명 시대를 준비하는 KAIST의 사명과 비전에 관해 직접 설명했고 이 자리서 신 총장의 열정을 확인, 깊은 감명을 받은 곽 이사장 부부가 KAIST에 기부 의사를 결심하면서 이날 약정식이 이뤄졌다.KAIST는 부부의 뜻을 존중해 경기도 성남시 분당구 정자동에 위치한 부지를 4차 산업혁명을 선도할 세계적 수준의 교육과 연구 지원을 기반으로 하는 사회적 공헌 용도로 사용할 계획이다.특히 KAIST는 인공지능·빅데이터 등 4차 산업혁명 핵심기술을 연구하고 국민을 위한 열린 과학기술혁신 문화 공간 등 교육·연구·기술사업화가 융복합되는 시설로 활용한다는 방침이다.곽성현 이사장 부부는 “장기적인 시각에서 사회에 환원하는 방법을 고민하다가 기부 약정을 결심한 만큼 KAIST가 대한민국의 새로운 동력을 창출하는 진정한 국민의 대학, 글로벌 가치를 창출하는 세계적인 대학으로 성장, 발전해달라”고 당부했다.신성철 총장도 “기증받은 부지에 교육과 연구, 기술사업화가 융합된 ‘3중 나선형 기업가 정신 대학’ 캠퍼스를 조성해 4차 산업혁명 시대 대한민국 희망의 전진기지로 만들어 갈 것이다”고 약속했다.이날 기부 약정식에는 신 총장 부부를 비롯한 이광형 교학부총장, 박현욱 연구부총장, 채수찬 대외부총장, 김보원 기획처장, 김영걸 발전재단 상임이사 등 주요 보직교수들이 모두 참석해 곽 부부에게 감사의 마음을 전했다.【대전=뉴시스】