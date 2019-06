文대통령, 30일 트럼프와 DMZ 동행할듯…남북미 만남 가능성

문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 오후 청와대 상춘재 앞에서 만나고 있다. (청와대 페이스북) © 뉴스1

최 제1부상은 다만 “매우 흥미로운 제안이라고 보지만 우리는 이와 관련한 공식 제기를 받지 못했다”라며 여지를 남겼다.



문재인 대통령이 방한한 도널드 트럼프 미 대통령과 함께 30일 비무장지대(DMZ)를 방문할 것으로 29일 알려졌다.29일 오후 한국을 방문한 트럼프 대통령은 30일 오전 청와대에서 문 대통령과 한미 정상회담을 가진 뒤 오후에 DMZ를 방문할 예정이다. 문 대통령은 트럼프 대통령의 DMZ 방문에 동행한다는 계획이다. 문 대통령은 지난 2017년 11월 트럼프 대통령의 첫 방한 당시에도 함께 DMZ를 방문할 계획이었으나 기상 악화로 무산된 바 있다.앞서 청와대는 이번 트럼프 대통령 방한 계기 ‘남북미 정상회담은 없다’는 입장이었지만 트럼프 대통령의 DMZ 방문이 사실상 예고되자 북미, 남북미 등 모든 회동 가능성에 대비하고 있다. 다만 청와대는 공식적으로는 문 대통령의 DMZ 방문 일정에 대해 확인하지 않고 있다.이에 따라 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 대통령의 ‘깜짝 DMZ 만남 제안’에 응할 경우 남북미 정상이 DMZ에서 만나는 역사적인 이벤트가 연출될 가능성이 높아졌다.트럼프 대통령은 이날 오후 청와대 상춘재 친교만찬 시작에 앞서 상춘재 앞에서 한미 양측 참석자들과 환담 도중 기자들이 ‘내일 남북미 정상회담이 열리느냐’는 질문을 받고 “보면 알게 될 것이다. 우리는 현재 해결책을 찾고 있는 중이다”(We‘re gonna see. We’re working things out right now)라고 말했다.앞서 트럼프 대통령은 G20(주요 20개국) 정상회의 참석차 일본 오사카를 방문 중이던 이날 오전 자신의 트위터에 “한국에 있는 동안 김 위원장이 이 글을 본다면 나는 남과 북의 국경지대인 DMZ에서 그를 만나 그와 악수하며 인사라도 나누면 좋겠다”라고 전격 제안했다.트럼프 대통령은 이후 G20 정상회의 마지막 세션에 들어가기 전 라운지에서 문 대통령과 만나 “함께 노력해봅시다”라고 말했다. 청와대는 남북미 정상 DMZ 회동을 포함해 모든 가능성에 대비하고 있다.트럼프 대통령의 제안 후 약 5시간 만에 최선희 제1부상은 담화문을 발표하고 “나는 도널드 트럼프 대통령의 의중대로 분단의 선에서 조미 수뇌 상봉이 성사된다면 두 수뇌분들 사이에 존재하고 있는 친분관계를 더욱 깊이 하고 양국 관계 진전에서 또 하나의 의미 있는 계기가 될 것이라고 본다”고 긍정적 입장을 밝혔다.