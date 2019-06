트럼프, 文대통령에 “내 트윗 보셨나…함께 노력해봅시다”

문재인 대통령이 11일 오후(현지시각) 미국 워싱턴 백악관에서 열린 한미 정상회담에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. (청와대 제공)

이에 대해 고민정 청와대 대변인은 “트럼프 대통령의 트위터와 관련해 현재 확정된 것은 없으며 북미 간 대화가 이뤄지길 바라는 우리의 기존 입장에는 변함이 없다”고 밝혔다.



G20(주요20개국) 정상회의에 참석 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 김정은 북한 국무위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만나고 싶다고 밝힌 가운데, 문재인 대통령에게 “함께 노력해보자”고 말했다.이날 오전 G20 정상회의 세션3(불평등·포용 및 지속가능 세계)에 들어가기 전 라운지에서 커피를 마시고 있는 문 대통령에게 트럼프 대통령이 다가와 “ 내 트위터를 보셨나”라고 물었다.이에 문 대통령이 “네 봤습니다”라고 답하자 트럼프 대통령은 “함께 노력해봅시다”라며 엄지를 들어올렸다.트럼프 대통령은 이날 트위터에서 “한국에 있는 동안 김 위원장이 이 글을 본다면 나는 남과 북의 국경지대인 DMZ에서 그를 만나 그와 악수하며 인사라도 나누면 좋겠다”(I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!)라고 적었다.이전까지 이번 아시아 순방 기간에 김 위원장과 만나지 않는다고 밝혔었던 트럼프 대통령이 김 위원장과 DMZ에서 만나고 싶다는 의사를 밝힌 것이다.