트럼프 “DMZ서 김정은 만나고 싶다”에 靑 “현재 확정된 것은 없어”

트럼프 대통령은 “한국에 있는 동안 김 위원장이 이 글을 본다면 나는 남과 북의 국경지대인 DMZ에서 그를 만나 그와 악수하며 인사라도 나누면 좋겠다”(I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!)라고 적었다.(오사카·서울=뉴스1)