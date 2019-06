젝시오, 박인비와 함께하는 고객 이벤트 진행

Excellent Drive with 박인비. 사진제공 | 던롭스포츠코리아

던롭스포츠코리아㈜(대표 홍순성)가 ‘골프 여제’ 박인비와 함께 7월 16일 메르세데스 벤츠 더 클래스 효성 용인 수지 전시장에서 젝시오 20주년 기념이벤트 ‘Excellent Drive with 박인비’를 진행한다.젝시오는 Excellent Drive with 박인비 이벤트에서 고객들을 위한 선물을 준비했다. 먼저 젝시오 브랜드 탄생 20년을 기념해 5월 1일부터 7월 14일까지 진행하고 있는 ‘Excellent Drive Event’의 당첨자를 뽑는 추첨식을 이벤트 현장에서 진행한다. 던롭 후원선수인 박인비가 메르세데스 벤츠 E클래스의 당첨 주인공을 직접 선정한다.또한 Excellent Drive with 박인비 이벤트 현장에서 소수의 참가자만을 대상으로 프라이빗 레슨과 함께 럭키드로우를 통해 푸짐한 경품의 기회를 제공한다. 물론 젝시오 전 라인업을 체험하는 시타의 기회 역시 준비돼 있다.이번 이벤트는 다음달 14일까지 진행되며 이벤트 기간 중 젝시오X 드라이버, 우드, 아이언, 하이브리드를 구매한 고객이 젝시오 웹사이트 이벤트 페이지를 통해 정품 바코드를 등록하는 방법으로 응모 가능하다. 또한 다음달 7일까지 박인비와 함께하는 특별한 이벤트의 참가 응모도 가능하다.고봉준 기자 shutout@donga.com