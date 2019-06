아이즈원, 싱글 2집 日서 하루만에 19만장 판매고…오리콘 1위

아이즈원

한편 아이즈원은 오는 29일 대만에서 ‘IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN TAIPEI’를 개최하며 글로벌 활동에 박차를 가할 예정이다.



(서울=뉴스1)

그룹 아이즈원(IZ*ONE)이 다시 한 번 일본 가요계를 뒤흔들었다.지난 26일 일본에서 발매된 아이즈원의 싱글 2집 ‘부에노스 아이레스(Buenos Aires)’는 발매 당일 하루 만에 19만장 이상의 판매고를 달성하며 오리콘 데일리 싱글 랭킹 1위에 올랐다.지난 2월 데뷔 싱글 ‘好きと言わせたい(좋아한다고 말하게 하고 싶어)’ 발매 당시에도 하루 만에 19만장 이상의 판매량을 기록하며 오리콘 데일리 싱글 랭킹 정상에 등극했던 아이즈원은 이로써 두 싱글 연속 쾌조의 스타트를 끊는데 성공했다.최근 일본 최대 음반판매량 집계 사이트 오리콘이 공개한 2019년 상반기(집계기간 2018.12.24.~2019.06.17.) 아티스트별 세일즈 부문 신인 랭킹에서 여성 그룹 최초로 1위를 차지했던 아이즈원은 싱글 2집 역시 첫째 날부터 대박 행진을 예고하며 특급 글로벌 그룹다운 면모를 입증했다.지난 21일에는 현지에서 가장 인기 있는 음악방송이자 일본을 대표하는 가수 및 해외 유명 팝스타들이 출연하는 프로그램 TV아사히 ‘뮤직스테이션’에 벌써 두 번째로 출연해 ‘부에노스 아이레스’ 무대를 최초 공개, 화제를 모으기도 했다.