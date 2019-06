폼페이오 “北과 당장 대화 시작할 준비돼있다”

마이크 폼페이오 미국 국무장관은 도널드 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 보낸 친서가 북한 비핵화를 위한 대화의 토대가 되기를 바라며, 미국은 북한이 준비되는대로 당장 대화를 시작할 수 있다고 말했다고 AP통신과 CNBC 등이 23일(현지시간) 보도했다.폼페이오 장관은 이란 문제 논의를 위해 사우디아라비아와 아랍에미리트를 방문하기 위해 워싱턴을 떠나기 전 앤드루스 공군기지에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.그는 “이것(트럼프 친서)이 한반도 비핵화를 위해 북한과 중대한 대화를 시작할 좋은 토대를 제공하길 기대한다”며 “만약 북한이 대화에 준비가 돼있다는 점을 나타낸다면 우리는 문자그대로 당장 그 순간 (북한과 대화를) 시작할 준비가 돼있다(We’re literally prepared to begin at a moment’s notice if the North Koreans indicate that they’re prepared for those discussions)”고 말했다.트럼프 대통령이 보낸 서한의 내용에 대해선 구체적으로 언급하지 않으면서도, “ (이전보다) 더 나은 위치에 있다고 생각한다(I think we’re in a better place)”는 말로 지난 2월 하노이 정상회담의 결렬 이후 미국이 북한과 대화를 위한 기반을 놓기 위해 노력해왔음을 시사했다.세라 샌더스 백악관 대변인은 같은날 “트럼프 대통령이 (김 위원장에게) 친서를 보냈다”면서 “두 정상 간에 서한은 계속 오가고 있다”고 말했다. 그는 서한의 발송 시점과 내용 등에 대해서는 언급하지 않았다.조선중앙통신은 전날 김정은 위원장이 친서를 읽은 뒤 “이 편지가 훌륭한 내용을 담고 있어 만족한다”면서 “이 편지의 흥미있는 내용을 진지하게 검토할 예정”이라고 했다고 보도했다. 통신도 자세한 내용은 공개하지 않았다.한편 폼페이오 국무장관은 이날 중동 방문 일정과 관련해 “세계 최대의 테러지원국에 맞서기 위한 글로벌 연합을 구축하는 방법에 대해 논의할 것”이라고 말했다. 그는 미국은 페르시아만의 긴장을 완화하기 위해 전제조건 없이 이란과 협상할 준비가 돼 있다고도 했다.【서울=뉴시스】