카이르디드… 붉은 용이 반기는 웨일스의 심장

● 여행정보



카디프까지 가는 직항편은 없다. 우선 런던으로 가야 한다. 매일 운항(오전 10시 35분 인천 출발)하는 영국항공을 비롯해 다수의 직항편이 있다. 약 12시간 소요. 영국항공을 이용하면 카디프까지 가는 기차편을 편도 또는 왕복으로 무료 탑승할 수 있다. 당일 연결편에 한해 히스로공항에서 패딩턴역까지 가는 히스로 익스프레스도 무료다. 패딩턴역에서 카디프까지는 스완지행 열차를 타고 카디프 센트럴역에 내리면 된다. 약 2시간 소요. 카디프 외에도 영국 국내 10개 도시와 14개 도시를 각각 항공편과 기차편으로 무료로 이용 가능하다.▽카디프성: 오전 9시∼오후 6시(하절기 기준·마지막 입장은 오후 5시에 마감). 하우스 투어는 오전 10시에 시작. 입장료는 어른 13.5파운드(약 2만 원), 5∼16세 9.5파운드(약 1만4000원), 5세 이하 무료. 하우스 투어는 입장료에서 어른 3.75파운드, 5∼16세 2.5파운드 추가. 미리 스마트폰을 통해 오디오 가이드 애플리케이션을 내려받으면 좋다. 다만 한국어는 제공되지 않는다. ▽세인트패건스: 오전 10시∼오후 5시. 입장료 무료. 관람에 약 2시간 소요. 카디프 시티센터에서 32A, 320번 버스 탑승. 주차료 5파운드. ▽퍼즐우드: 오전 10시∼오후 6시 30분(마지막 입장은 오후 5시 마감). 입장료 어른 5파운드, 3∼16세 3파운드. 강한 바람이 부는 등 날씨가 좋지 않으면 문을 열지 않으니 미리 페이스북, 트위터 등으로 확인해야 한다.▽드라마: 한국에서 큰 인기를 끈 영국 드라마 ‘셜록’은 카디프에서 대부분 촬영됐다. 드라마 ‘닥터 후’도 많은 장면을 이곳에서 촬영했다. ▽스포츠: 개러스 베일(레알 마드리드)은 세계에서 가장 유명한 축구선수 중 한 명으로 카디프 출신이다. ‘베일’로 시작해 축구이야기만 해도 카디프에서 친구를만들 수 있다. ▽음악: ‘The land of might have been’은 카디프 출신작곡가이자 가수 겸 배우인 아이버 노벨로의 곡으로카디프 베이에서 바다를 바라보며 들으면 좋을 곡이다.▽연인·신혼부부: 런던은 이제 흔한 여행지. 카디프에서 색다른 영국을 느낄 수 있다. ▽중장년층: 공원에서, 항구에서, 성에서 천천히 걷기에 좋은 곳이 정말 많다. ▽어린이가 있는 가족: 돌로 된 바닥이 거의 없어 유모차를 몰고 다니기 좋다. 아이들이 즐길 먹을거리도 풍부하다.