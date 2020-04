転禍為福. April. 27, 2020 08:47. by チョン・ミギョン記者 . 「チョンウン(金正恩氏)がさ」「ヨジョン(金与正氏)は、またさ」街の飲食店に寄ったら中高年の男性たちが健康異常説が流れる金正恩(キム・ジョンウン)北朝鮮労働党委員長と有力な後継者とみられている妹・金与正(キム・ヨジョン)労働党第1副部長について議論が白熱していました。姓は省いて「ジョンウン」「ヨジョン」と呼び捨ていると親しみを感じさせます。いくら強大な権力を持っていても、健康を失えば何もできない若き独裁者への同情心が働いているというべきでしょうか。△“Facts about Kim Jong Un end up looking like a TMZ Kardashians rumor piece if you look months later at some of the items we believe.”米国の国家利益センター(CNI)のハリー・カジニアス韓半島研究局長の話です。カジニアス氏は、金正恩氏の健康に関する諸説を芸能人の私生活を追うサイトTMZのキム・カーダシアン報道に比較しています。カーダシアンは米国の著名なセレブだ。TMZのカーダシアン報道には、間違いも多ければ誇張も激しいです。金正恩氏に関する数々の推測が事実として受け入れらていますが、数ヵ月後にはTMZのカーダシアン報道のように不正確なものである場合が多いということです。△“It would be a huge deal for China if Kim's health was deteriorating.”中国の新型コロナウィルス感染症や景気低迷の危機の中で北朝鮮への影響力を低下させるわけにはいきません。ジョセフ・ユン元国務省北朝鮮担当特別代表の言葉です。「金正恩氏が悪化しているのは中国には大変大きな問題だ」。「Big deal」を超えて「huge deal」だと言います。△“It may turn out to be a blessing in disguise for the country's leadership.”政治コンサルタント会社「ユーラシアグループ」のイアン・ブレマー会長は、こう言いました。「新型コロナは北朝鮮指導部に「変装した祝福」になるかもしれない。「変装した祝福」とは、「不幸に見えるけど、うまく生かせば祝福を生むこともあり得る状況」のことを言います。四字熟語で「転禍為福」と言いますね。外部にはコロナ規制に力を入れていると言いながらも、実は金正恩氏の健康悪化による内部混乱を収束している可能性があるという意味です。

한국어