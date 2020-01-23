現代自の年間売上高が１００兆ウォン、三星電子に次いで２度目. January. 23, 2020 08:07. by ソ・ヒョンソク記者 キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com.skytree08@donga.com. 現代（ヒョンデ）自動車が、創業後初めて昨年の年間売上高が１００兆ウォンの時代を切り開いた。韓国の製造企業が売上高１００兆ウォンを突破したのは、２００８年の三星（サムスン）電子に次いで二度目のことだ。現代自は２２日、昨年第４四半期（１０〜１２月）の売上高と営業利益がそれぞれ２７兆８６８０億ウォンと１兆２４３５億ウォンに暫定集計されたと公示した。年間暫定売上高は１０５兆７９０３億ウォン、営業利益は３兆６８４６億ウォンだ。パリセードなど利益の大きい中大型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）が人気を集め、ウォン安ドル高が有利に働いて、営業利益は２０１８年より５２.１％伸びた。四半期の営業利益が１兆ウォンを超えたのは、２０１６年第４四半期以降３年ぶりのことだ。起亜（キア）自動車も昨年の売上高が５８兆１４５９億ウォン、営業利益は２兆９６億ウォンの暫定業績を公示した。

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