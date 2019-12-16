三星電子、カナダメーカーにモバイル通信機器を初供給. December. 16, 2019 08:07. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星（サムスン）電子が、カナダのモバイル通信機器市場に進出した。三星電子は、カナダの有無線通信事業者「ビデオトロン（Ｖｉｄｅｏｔｒｏｎ」にモバイル通信機器を供給すると、１５日明らかにした。三星電子が、カナダにモバイル通信機器を納入したのは今回が初めてだ。三星電子は、２０２０年上半期から事業者が保有している第４世代（４Ｇ）ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）の周波数帯域を全て支援する「デュアルバンド（Ｄｕａｌｂａｎｄ）基地局」、「大量マルチ入出力（Ｍａｓｓｉｖｅ ＭＩＭＯ）基地局」など、最新の４Ｇ・ＬＴＥ－Ａ機器を、カナダのケベック州とオタワに供給する計画だ。２０２０年下半期からは、第５世代（５Ｇ）通信機器も供給する予定だ。ジャン・フランソワ・プルノ・ビデオトロン社長は、「世界初の５Ｇ商用化の経験と競争力のある製品を確保した三星電子との協力を基に、世界で最も先進的な通信技術を適用できるようになった」と明らかにした。

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