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「韓ロ大学生対話」参加者４０人、故朴景利氏の墓参り
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「韓ロ大学生対話」参加者４０人、故朴景利氏の墓参り
Posted August. 03, 2019 09:24,
Updated August. 03, 2019 09:24
「韓ロ大学生対話」参加者４０人、故朴景利氏の墓参り. August. 03, 2019 09:24. by 李雪 snow@donga.com. 土地文化財団（金玲珠理事長）は２日、韓国とロシアの大学生交流プログラム「第１０回韓ロ大学生対話（ＫＲＤ）」に参加した約４０人が１日、慶尚南道統営市（キョンサンナムド・トンヨンシ）の小説家、朴景利（パク・キョンリ）氏の墓と記念館を訪れたと明らかにした。これに先立ち、今年６月にロシアのサンクトペテルブルク大学で、朴景利文学祭が開かれた。
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土地文化財団（金玲珠理事長）は２日、韓国とロシアの大学生交流プログラム「第１０回韓ロ大学生対話（ＫＲＤ）」に参加した約４０人が１日、慶尚南道統営市（キョンサンナムド・トンヨンシ）の小説家、朴景利（パク・キョンリ）氏の墓と記念館を訪れたと明らかにした。これに先立ち、今年６月にロシアのサンクトペテルブルク大学で、朴景利文学祭が開かれた。
李雪 snow@donga.com
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