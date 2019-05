トランプ氏、東海を「Sea of Japan」と発言. May. 29, 2019 09:34. by 韓基渽 record@donga.com. トランプ米大統領が28日、神奈川県横須賀基地内の強襲揚陸艦「ワスプ」(LHD-1)で米軍将兵を前に演説し、東海(トンへ)を「日本海(Sea of Japan)」と発言した。AP通信などによると、トランプ氏は同日、「皆さんは黄海、日本海、東シナ海、南シナ海を巡回し、米国と同盟国をミサイル攻撃から守る」と述べ、「日本海」と表現した。米国は政府の地図や公文書などに東海を「日本海」と表記している。この変更を求める韓国海外同胞の請願が過去に何度かあった。米側は、「米連邦政府は米地名委員会(BGN)が定めた地理名称を使用している。BGNが定めた公式名称は日本海だ。また、1つの海域に1つの名称を使用する単一表記が原則」とし、請願を拒否した。そして、韓日両国が解決策を模索するよう促した。外交部は今回の発言に対して、「韓国政府は明確に一貫して『東海と日本海を併記しなければならない』という立場」とし、「米国側に東海表記の正当性に対する韓国の立場を再度説明し、説得の努力を続ける」と明らかにした。

