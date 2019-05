孫興民、ファンが選んだ「守るべき選手」1位. May. 23, 2019 08:32. by 李承鍵 why@donga.com. 孫興民(ソン・フンミン=27、写真)がトッテナム・ホットスパーのファンが選んだ「守るべき選手」1位になった。英国の「フットボール・ロンドン」は21日、トッテナムファンを対象に実施した投票の結果(複数回答可)を公開した。移籍市場で守るべき選手(Players To Keep)を問う質問に98.3%が孫興民を選んだ。トッテナムの看板ストライカー、ハリー・ケイン(98.1%=2位)を抜いたのが目を引く。ケインはプレミアリーグで2度も得点王に輝き、イングランド代表として出場した2018ロシア・ワールドカップで得点1位になった選手だ。今季は相次ぐ負傷の中でも、チーム内最多得点を記録した。3位は欧州チャンピオンズリーグ(CL)準決勝アヤックス戦で後半だけで3ゴールを決め、トッテナムをクラブ創設以来初めて欧州CL決勝に導いたルーカス・モウラ(98.0%)が選ばれた。移籍説が浮上しているクリスティアン・エリクセンは85.7%だった。

