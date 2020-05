SK Biofarm正式在美国市场推出癫痫病新药. May. 13, 2020 07:32. by 池民九记者 warum@donga.com. SK Biofarm12日表示,癫痫病新药“Cenobamate”(照片)正式在美国市场上市。Cenobamate是由SK Biofarm独自开发,于去年11月在美国食品医药局(FDA)作为患有癫痫病的成人的局部发作治疗剂,得到销售许可的新药。这是国内制药公司首次不出口新药技术,直接向FDA申请销售许可并得到批准的案例。 销售由SK Biofarm的美国法人SK生命科学负责,在当地以“XCOPRI”的名字进行流通。据咨询公司Frost and Sullivan等透露,目前美国癫痫病治疗剂市场规模为33亿美元(约4万亿韩元),到2024年将增长至41亿美元。 一直支持SK Biofarm的全球新药开发事业的SK集团会长崔泰源通过视频信息鼓励道:“祝贺通过创新新药的开发成功进军美国市场,实现企业的社会价值。”另外,Cenobamate目前正在接受欧洲药品管理局(EMA)的许可审查。

