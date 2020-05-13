被冻结在美国银行的朝鲜资金信息可能被公开. May. 13, 2020 07:33. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 被朝鲜扣留后死亡的美国大学生奥托·瓦姆比尔的父母可以在美国3家银行找到2379万美元（约合292亿韩元）的朝鲜资金，并得到详细信息。朝鲜相关账户的所有人等进一步信息今后是否会公开备受关注。 据“美国之音”当地时间11日报道，华盛顿联邦法院当天批准了拥有朝鲜相关资金的3家美国银行的“保护令”。其宗旨是，即使这些银行向瓦姆比尔一家提供朝鲜资金相关信息，也无需对泄露顾客秘密承担法律责任。 根据申请书，JP摩根大通拥有1757万美元，富国银行拥有301万美元，纽约梅隆银行拥有321万美元的朝鲜资产。瓦姆比尔方面不久将得到有关该资金的持有人、地址、账号和资金的存放背景等信息。 这笔钱是随着国际社会针对朝鲜核试验等的制裁加强而被冻结、存留在这些银行的朝鲜相关资金。根据美国财政部海外资产控制室的《恐怖分子资产年度报告》，冻结在美国的朝鲜资产规模以2018年为基准多达7436万美元。 瓦姆比尔2016年1月前往朝鲜旅行，期间因涉嫌“企图偷窃政治宣传物”而被捕，2017年6月在脑死亡状态下返回美国后死亡。其父母在2018年4月以“儿子因朝鲜的拷问而死亡”为由向华盛顿联邦法院提起诉讼，同年12月获得了5.0113万美元的胜诉判决。根据这一判决，瓦姆比尔的父母去年还获得了美国政府扣押并出售的朝鲜船只“明诚”号的所有权。

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