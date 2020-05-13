“多亏了‘低音提琴DNA’，才顺畅地一次性演奏完”. May. 13, 2020 07:33. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 长期被称为“低音提琴家族的女儿”。2010年17岁时在权威的德国施佩尔格国际钢琴大赛中获得冠军，并包揽了听众奖、协奏奖、特别奖，成美京的名字堂堂正正地进入了“备受期待的新一代低音提琴演奏者”的行列。她将结束为期一年的中国上海交响乐团首席活动，在首尔艺术殿堂IBKChamber大厅举行独奏音乐会。5月30日下午2点。她将与诚信女子大学特聘教授、钢琴家伊利亚•拉西科夫斯基合作。 成美京的父亲是以首尔市立交响乐团的低音提琴成员身份，长期活动的成英锡，大三岁的哥哥是国内低音提琴界的招牌明星成敏帝。 “小学四年级的时候，我跟着爸爸去低音提琴夏令营。那时我正在学大提琴，低音提琴的粗重声音很合我口味，但只有我不会演奏，这让我很伤心。我说‘我也想学’，结果直接就....” 她笑着说，家人之间的音乐故事只有“练习吧”这的一句话。低音提琴的节目单并不广。此次独奏音乐会将舒伯特的《小夜曲》作为第一首演奏曲子，并将用低音提琴演奏门德尔松和拉赫马尼诺夫的大提琴奏鸣曲。低音提琴从名字看就和大提琴有关联。这是在合奏中用低八度音“覆盖”演奏大提琴部分出现的话。 “虽然都说大提琴像人的声音，但低音提琴听起来更像深沉的男人的声音。所以决定用熟悉的声乐曲《小夜曲》开门。门德尔松的大提琴奏鸣曲是一首明朗的曲子，前半段布置得很到位，休息过后，将徐徐展开热情而雄壮的拉赫曼尼诺夫的曲子。” 在前年开始到去年为止担任首席的上海交响乐团低音提琴部门中，只有她一个人是女性，而且是最年轻的成员。 “还有一位60多岁的团员。因为是具有长期演奏经验的人，有很多东西值得我去学习。虽然也有过再次在管弦乐队活动的想法，但现在是积累个人经验的时间，所以决定回来。” 回国的时间点并不好。此次演奏正好赶上“保持社会距离”的非常时期，因此听众将保持一定距离坐在演奏大厅。 “我只是想给大家带来好演奏，其他的我都不会在意。” 每次见到不是音乐人的朋友时，她都会说聚斯金德的小说《Contrabass》(低音提琴的别名)。 “作为低音乐器演奏者的主人公是小心谨慎、不显眼的存在。我应该不是那样的人。我想创作出与这部小说相反的活跃的低音提琴的故事。”

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