珍妮的阁楼. May. 13, 2020 07:34. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. 伊曼努埃尔•康德说，所有谎言都是错的。他说，从人间爱中走出来的谎言都是错的。他说，无论别人还是自己付出巨大代价，“甚至都不能向杀人犯说谎”。事实真的如此？ 讲述1980年5月光州当时的情况的珍妮弗•亨特利的《珍妮的阁楼》讲述了与康德不同的故事。将现场拍摄的照片寄到海外，向世界告知光州真相的美国传教士查尔斯•伯茨•亨特利(韩国名许哲善)牧师，他的女儿就是该小说的原作者。 出生于光州杨林洞的珍妮(弗)1980年当时是满10岁的少女。5月20日深夜，韩国牧师们来到珍妮家。军人们搜索到家里抓走学生后，不安的他们为了隐藏子女来到了这里。如果军人找来，就让我说假话。珍妮的父母顾不上自己家人的危险，把那些学生藏在阁楼里。并且对包括领养的韩国儿子在内的子女，对任何人甚至对其他传教士或美国人都不要透露。这等于是说，必要时要说谎。对他们来说，从人间爱中走出来的谎言不是错误。珍妮一家接纳了更多的韩国人，让他们住在阁楼里。后来，由于害怕子弹穿过墙壁，包括家人在内的所有人都睡在没有窗户的地下室里。他们为了保住客人而拼命。就像旧约圣经里的罗得(亚伯拉罕的侄儿)一样。 《珍妮的阁楼》是收录在书的后半部分的珍妮弗•亨特利的英文原文《5月的10天》之中，由李华妍作家添加虚构改编成的小说。也就是说，作者有两个。正因为如此，我们才拥有了一部真实和虚构并存的优秀儿童用5•18小说。这部小说揭示了在实际存在的情况下，人类能有多少伦理道德。这是为了人类的事情，尽管是谎言那又如何呢？珍妮家的阁楼和地下室是固守绝对真实原则的康德绝对不可能让其存在的伦理空间。文学评论家•全北大学教授

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