沃尔沃新车将搭载SKT T-MAP和NUGU. May. 12, 2020 07:49. by 郭道英 now@donga.com. 明年下半年(7 ~ 12月)以后依次在国内销售的沃尔沃新车上将搭载SK电讯公司自主开发的车载综合娱乐(IVI•照片)服务。SK电讯的IVI适用于实际批量生产的车辆尚属首次，业界认为，此次服务将成为通信社发Mobility生态系统扩大的契机。 SK电讯11日表示，与韩国沃尔沃汽车公司签订了包含上述内容的“IVI技术共同开发合同”。IVI是指为乘客提供行驶信息和娱乐的服务。在自动行驶汽车及互联汽车(Connected Car)时代来临之际，其也是全球代表信息通信技术(ICT)企业争先恐后地进入的市场。全球著名咨询公司麦肯锡预测，2030年，互联汽车相关市场规模将达到1.5万亿美元(约1829万亿韩元)。 SK电讯的综合IVI将包含导航T MAP和人工智能平台NUGU、音乐平台FLO等多种服务。乘车的同时车辆仪表盘和眼前显示屏幕，像智能手机一样，会给主人提供最优化的内容物环境。SK电讯解释说，还将包含实时地点信息或天气信息、在中转站追加充电站等电动汽车专用功能。所有服务都是通过无线网自动更新，即使不访问服务中心，也总是可以利用到最新的功能。 SK电讯Mobility事业团团长李钟镐表示：“今后将进一步加强与全球汽车制造商的合作，扩张Mobility生态系统。”

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