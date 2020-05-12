富足之兵的弱点. May. 12, 2020 07:49. by 李恩澤 nabi@donga.com. 管鲍之交是管仲与鲍叔牙深厚友谊的代名词。后世把重点放在“友情”上，但本意是超越阵营、优先考虑国家未来的态度以及大度决断的结果。也有一种说法是，管仲在齐国王位继承人的竞争中站在了齐桓公的对面，还差点杀死了齐桓公。不过，在鲍叔牙的推荐下，管仲是齐桓公选拔为宰相。管仲感知时代变迁，提出创新富国强兵之策，成为开启新时代的先驱，为齐桓公赢得了春秋时期最早的霸权。 其后直到战国时代，齐国一直保持着天下七雄之一的江湖地位。但是与其最早的先发投手的名声相比，在齐桓公时代以后，齐国并没有表现出明显的活跃。拿体育来作比方，就类似是每年专家预测当年的冠军球队时都会列入强队，但并不作为冠军实力而提及的球队。在战国时代的统一战争中，齐国有着很多优势。山东地区历来是盐和铁的产地。战略物资充足，财政充裕。据悉，该地区的人身材比其他地区高大，而且更容易接受辽东游牧民的军队。虽然位于中央地带的诸国要展开激烈的角逐，但是齐国偏于东部，因此可以最大限度地减少纷争，积蓄力量。 齐国为什么没有发挥自己的优势呢？《吴子兵法》的作者吴起评价说，齐国军队表面上看起来稳重，但并不坚固。稳重意味着武装也很优秀，该具备的都具备，看起来像有潜力的军队。但不坚固意味着战斗意志不强，没有耐力。稳重的军队为何不坚固？因为它既富足又安全。迫切的人会成为冒险家，满足的人则会成为机会主义者。所谓机会主义者，不是指不择手段、积极寻求机会的人，而是指等待机会自动下降的人。那是舒适这一果实中隐藏的毒。 历史学家

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