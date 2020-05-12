不要拘泥于上学一条路，应该允许多种教育方式. May. 12, 2020 07:49. . 随着从首尔梨泰院夜店开始的新冠疫情扩散到全国各地，教育部决定再次将原定于明天的高三学生上学课程推迟到一周后的20日。原定20日上学的高二、初三和小学一、二年级学生和幼儿园学生是否到校到园，将在其后公布。 教育部在上学前两天，即昨天晚些时候仍未决定是否延期，给学生和家长造成了混乱，令人遗憾。不得不指出，在黄金长假后，没有等待两周的潜伏期，在一周内强行上学，没有制定应对疫情扩散的紧急对策，这些失误导致了混乱。但是，在梨泰院夜店感染患者不断出现的情况下，延期上学是不可避免的。由于夜店这一营业场所的特性，很难确认造访者的身份，因此，如果不迅速进行流行病学调查，其损失将超过大邱新天地事件。如果再允许学生集体生活，不仅不能保障学生的安全，而且还有可能恶化社区疫情。 问题是，从3月份起，以一两周为单位打补丁式地推迟上学时间，加重了学生和家长的不安。如果是平时，本该结束期中考试了。现在，无论何时上学，也很难运营正常的校历日程。对于政府作为防疫对策推出的时间差上学和保持距离授课，教师们反驳称，“这是不了解学校现场的说法”。 就像首尔市教育监曹喜昖昨天向政府建议的那样，上学、上课日程本身需要重新进行全面讨论。不要只关注上学上课，应该允许教育厅和各学校根据条件灵活运营教育课程。开展远程教学的同时，为确保评价的公正性，可以到校进行期中和期末考试。对于上学后“因为不安而不敢上学”的学生，应给予上学选择权，以便他们能够不受时间限制地在家上课。 因上学一再延期而受害最严重的是高三学生。原定于眼前14日举行的全国联合学历评估也推迟到了21日。正在准备随时招生的学生由于记录在学生簿上的比较和活动不充分，准备以高考为主的定招的学生因学习量不足，比复读生更为不利的不安感很大。为了使新冠疫情造成的不利影响降到最低，应对各年级的比较和活动反映比例以及包括高考出题范围在内的高考录取细节进行调整和公布。

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