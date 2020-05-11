美国助理国务卿：“就韩美防卫费进行着健康的磋商”. May. 11, 2020 07:30. by 朴湧 parky@donga.com. 美国国务院负责政治、军事事务的助理国务卿克拉克·库柏当地时间8日就《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商问题表示，“持续进行着健康的磋商”，并强调，“文在寅总统和国防部长特朗普总统两人中，谁也不愿意看到同盟遭受侵蚀”。 据分析，这一讲话是考虑到了因最近美方要求韩国分担13亿美元防卫费、比去年增加49%的事实被曝光等，美方不断施压要求韩国增加分摊额，导致人们担心韩美同盟关系恶化。 库珀当天在媒体视频吹风会上一一列举了特朗普总统和文在寅总统、国务卿蓬佩奥和外交部长康京和、国务院防卫费分摊额磋商代表詹姆斯·德哈特和韩美防卫费分担协商大使郑恩宝等的名字，并解释称，“意见沟通从来没有停止，持续着健康的磋商”，“所有意见沟通人脉都保持着开放和活动的状态。” 他说：“无论是华盛顿还是首尔，当事双方都不希望同盟遭受侵蚀。从基本观点上来看，同盟是坚固的”，“最重要的是文总统、特朗普总统两人中，谁都不希望看到同盟遭受侵蚀。”他还表示：“十分肯定，为结束防卫费分摊额磋商，我们正在寻找韩国和美国都能接受的空间。” 库珀就应对新冠疫情对韩国表示称赞。他说：“韩国是印度-太平洋‘星团’中的一颗耀眼的星”，“我们在相互帮助方面一直保持着非常棒和紧密的关系。” 此外，对于驻韩美军内韩国军务员停薪留职事件的影响和磋商紧迫性的提问，库珀回答称：“没有丧失关于紧迫性的认识”，“停薪留职的人，可能是因为新冠疫情而不能上班。”他接着解释说：“这（停薪留职）长期而言显然是不可取的，但从短期来看，停薪留职的人员无论如何都不在岗位上。” 他似乎是在试图强调即使是因为新冠疫情驻韩美军军务员的工作也难免出现差池，以此来平息事态。

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