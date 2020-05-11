文在寅：“安全的韩国，将成为尖端产业的世界工厂”. May. 11, 2020 07:31. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 文在寅总统10日通过就任3周年特别演说，提出了可以概括为“尖端产业的世界工厂”的新产业政策。这一构想是要把新冠疫情之后国际社会的分工结构被切断的情况当作机会，突出防疫成果，重新诞生为尖端制造业基地。文在寅表示，“现在相比廉价的劳动力成本，世界开始更喜欢革新力量和安心的投资地点”，也是出于这一思路。 他的意思是，问题在于防疫方面，虽然国际上可能评价韩国的力量相对优秀，但是制造业环境本身很难认为比中国等国家具有竞争力。因此，有人指出，为了实现尖端产业的世界工厂，首先要消除相关限制，整顿事业环境。仁荷大学国际通商系教授郑仁教（音译）表示：“应该通过改善劳动规制等划时代的措施，让海外企业知道，韩国具备可以进行尖端产业的制度环境。”经济部门的一名负责人表示：“自新冠疫情暴发以来，围绕尖端产业，国家间可能会展开吸引竞争，因此提供高级人才援助等优惠政策也很重要。” 文在寅总统表示推进“果断战略”的韩国企业的回归也是如此。政府2014年制定了《支援海外企业回归国内相关法律》，打开了企业回归的大门，但截至上个月，回归的企业只有68家。其中，目前启动工厂的只有38家。回归企业投资的金额是8790亿韩元，但是政府以税金优惠等支援的金额是246亿韩元。经济界主张，必须要有抵消韩国的人工费和用地限制还有剩余的激励，才能让进军海外的企业重新回到国内。

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