儿童新冠肺炎感染者、炎症疾病代替呼吸道疾病...纽约3人相继死亡. May. 11, 2020 07:31. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在美国纽约，3名儿童和青少年因疑似与新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)有关的炎症性疾病而死亡。欧洲也接连发生了多起类似的事件(出现相似症状)，开学在即，进入了非常时期。 纽约州州长安德鲁•库奥莫9日在记者招待会上说，新冠肺炎导致两名5岁和7岁的儿童和一名10多岁的青少年死亡。这些人都被判定为新冠肺炎阳性，但没有出现呼吸器官相关症状。据悉，这些人与出现高烧、发疹症状的“川崎氏病”“毒性休克综合症”等类似。库奥莫州长说：“如果子女出现高烧、剧烈腹痛、肤色变化、胸口疼痛等症状，应该好好观察。” 仅纽约就有73个孩子因同样症状接受治疗。库奥莫州长表示，这些患者都具有新冠肺炎阳性反应或抗体。他说：“此前我认为新冠肺炎对孩子们的影响很小，但我再也无法如此肯定了。情况非常严重。”纽约州和美国疾病控制和预防中心(CDC)正在对相关症状与新冠肺炎的关联性进行调查。 欧洲也曾报告过类似的案例。据《卫报》报道，英国一名14岁少年被确诊感染新冠肺炎病毒后，因多发性炎症死亡，另有数十人接受治疗。法国、意大利、西班牙等国家也报告了有着共同的剧烈腹痛、心脏炎症和胃肠症状的儿童患者事例，但目前尚未查明与新冠肺炎之间的关联性。 此前，在新冠肺炎中一直被认为比较安全的孩子死亡的事例出现后，人们开始担心。《金融时报》(FT)分析说：“随着儿童患者事例的发现，结束停课并准备开学的全世界学校变得混乱。”

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