“按设施划分风险度分3个级别以上，严格实行运营限制-重启标准”. May. 11, 2020 07:31. by 卫恩智记者•史智媛记者 wizi@donga.com,4g1@donga.com. 防疫专家指出，首尔梨泰院俱乐部(夜店)新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)集体感染是预料之中的事情。6日，随着转换为“生活防疫(保持生活距离)”体制，草率地解除了对高危险设施的运营限制行政命令，滋长了事态。 政府从6日开始原则上允许了娱乐设施、宗教设施、室内体育设施等容易发生集体感染的高危险设施的运营。但是，考虑到地区情况和新冠肺炎扩散与否等问题，地方自治团体长可以酌情下达限制运营等行政命令。 高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱(音)指出：“防疫当局只是按照设施分类制定了方针，并没有对不同场所的危险度进行细致评估。应该把不同场所的危险度分为3个级别，首先从危险度较低的地方开始运营，而像娱乐设施和宗教设施等高危设施应推迟开业的时间。”翰林大学江南性心医院感染内科教授李在甲表示：”娱乐设施中出现患者是所有人预想到的。这如实地证明了社区感染没有减少。” 专家们认为，现在应该限制高危风险设施的运营或更严格管理地管理这些设施。嘉泉大学吉医院感染内科教授严忠植指出：“梨泰院俱乐部中暴露在新冠肺炎病毒下的人正在访问其他密集设施，正在发生社区感染，因此有必要限制密集设施的运营。”高丽大学预防医学科教授崔在旭表示：“不能只制定指南并公开，而应该建立评价体系，随时检查高危险设施是否遵守指南，违反指南时应下达行政命令等。” 也有人指出，外国人密集地区的梨泰院发生集体感染后，担心会出现“安静的传染”，因此今后应该加强对居住在国内的外国人的管理。崔在旭教授表示：“即使是居住在韩国的外国人，也有可能没有韩国的联系方式，因此应该像现在机场检疫一样，寻找确保联系方式的方法。” 另外，防疫当局也表示，将根据不同设施进行危险度评估，完善相关方针。疾病管理本部长郑恩京在10日的通气会上表示：“我们认为娱乐设施在特性上很难遵守预防守则，因此需要减少入场人数等严格管理。根据设施的危险程度，正在进行阶段性地指定精准的指南等补救工作。”

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