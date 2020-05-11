MLB每队减少至80场比赛，7月开幕. May. 11, 2020 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而将开幕日期无限期推迟的美国、日本职业棒球联赛进入了有关开幕时间及联赛运营方式等的具体讨论阶段。 10日，据美国体育专门媒体《美国体育》报道，美国职棒大联盟(MLB)计划7月初开幕。暂时以观众方式进行。比赛场次将大幅减少。按照之前的标准每队平均有162场比赛，今年可能减少到78∼82场。为防止新冠肺炎病毒感染，将不分美国联盟和国家联盟，把30支球队三成3组，每组10支球队，分别布置在东部、中部和西部地区，仅同一赛区球队之间进行比赛。之前还传出了以新人选秀为例，将从之前的40轮减少到5轮的方针。MLB计划12日通过球队老板会议讨论上述内容。如果俱乐部老板们达成协议，将在13日向球员工会转达这一协议。随着比赛数量的确定，事务局和选手工会有可能就追加削减工资等问题发生冲突。 日本职业棒球(NPB)将6月19日定为开幕日。据《体育报知》报道，常规赛将从143场缩减到120场。日本系列赛也将在推迟2周的11月21日开始。包括两大联盟的友谊赛、全明星赛、巅峰系列赛等比赛也很有可能不打。当然，按照计划，有关新冠肺炎的紧急事件将于本月底解除。 另外，上月12日以无观众方式开幕的台湾职业棒球联赛从8日开始，每场比赛允许1000名观众入场观赛。

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