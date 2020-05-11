欲望的消费. May. 11, 2020 07:31. by 李恩澤 nabi@donga.com. “虽然今天依然如此，但在中世纪世界，富豪们为了显示地位，有必要与别人有所不同。”——彼得·弗兰克潘《丝绸之路世界史》 在丝绸之路上，丝绸、宝石、香料、毛皮、马、茶等奢侈品随处可见。这些商品的共同点是，主要是富有阶层为了其地位和威信而消费。因为消费这种商品本身，就会产生与下层阶级的差别。直到近世，贸易需要在环境、禽兽和人类的威胁中拼命从事，因此沿着丝绸之路进行这种奢侈品交易也是理所当然的事情。因为需要克服威胁移动数千公里，销售竹子工艺品自然是不合算的。在这一点上，贸易的原动力不是需要，而是可以称之为欲望。 由于“欲望”一词所具有的形象，我们常常负面看待“欲望”。所以，在历史上，人们一直在尽力去否定欲望。从罗马时代来看，绸缎衣服的人气一飞冲天，于是甚至以“绸缎衣服遮不住穿衣人的身材，无异于没有穿衣服，动摇夫妻关系的基础”为由，制定了禁止法。然而，就算是罗马灭亡，丝绸的人气却丝毫未变，这充分说明它与人类和欲望不可分割。 我们都是人，所以有欲望。然后用各自的购买力去购买欲望。贸易中心从奢侈品转向普通商品，也得益于平民阶级购买力的提高。以前无法购买商品的平民也产生了购买力，从而实现了欲望，开始与他人区别开来。进入现代，禁欲也成了一种产业，这是非常具有讽刺意味的。因为在大家都有购买力，大家都能消费欲望的时代，禁欲可以作为差异化的手段。从这一点看，禁欲也是作为欲望被消费的。不管怎么说，我们都是消费欲望的动物。

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